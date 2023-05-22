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В ЕС не одобрили выделение очередного транша Украине на вооружение
Министры иностранных дел ЕС во время заседания в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о выделении 8-го транша для Украины на закупку вооружения.
Об этом сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
"Как и ожидалось: министры иностранных дел ЕС не приняли решения о 8-м транше Европейского фонда мира для Украины. Возможно завтра", - написал Йозвяк.
Он добавил, что новые санкции против России ЕС снова обсудят в среду, однако "зеленого света" ждать не стоит.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, еще 17 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине из-за всей воинственной позиции со стороны Киева.
В Венгрии сообщили, что не соглашается с тем, что Европейский Союз вместе с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно для поддержки Украины, поскольку это не позволяет направить достаточные средства для продвижения интересов ЕС в других сферах.
Кроме этого, Сийярто считает, что Украина посягает на суверенитет Венгрии.