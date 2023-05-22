В ЕС не одобрили выделение очередного транша Украине на вооружение

Министры иностранных дел ЕС во время заседания в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о выделении 8-го транша для Украины на закупку вооружения.

Об этом сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

"Как и ожидалось: министры иностранных дел ЕС не приняли решения о 8-м транше Европейского фонда мира для Украины. Возможно завтра", - написал Йозвяк.

Он добавил, что новые санкции против России ЕС снова обсудят в среду, однако "зеленого света" ждать не стоит.

Напомним, еще 17 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине из-за всей воинственной позиции со стороны Киева.

В Венгрии сообщили, что не соглашается с тем, что Европейский Союз вместе с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно для поддержки Украины, поскольку это не позволяет направить достаточные средства для продвижения интересов ЕС в других сферах.

Кроме этого, Сийярто считает, что Украина посягает на суверенитет Венгрии.