Цены на картошку бьют рекорды: почему нельзя просто выращивать больше

В Украине вот-вот начнется сезон массовой посадки картофеля. Хотя для картофелеводов последние два года нельзя назвать однозначно неблагоприятными, потребительские цены на картофель для населения выросли до рекордных значений. Скорее всего, и в будущем сезоне мы увидим влияние уже сложившихся факторов: дорогостоящего семенного картофеля, нехватки хранилищ и средств у аграриев, усложненной логистики и ряда других причин.

Картофель является одним из базовых видов сельхозпродукции в Украине, его урожай оценивается примерно в 16 млн тонн в год. Точная цифра неизвестна, и может варьироваться в пределах от 12 млн тонн до 20 млн тонн. Разница в подсчетах объясняется тем, что более 90% картофеля выращивается в частных хозяйствах для собственного потребления, поэтому он не попадает ни в одну статистику.

Другая специфика этого клубнеплода – он не является экспортным товаром. По данным Гостаможслужбы, объемы внешней торговли картофелем мизерны по сравнению с такими культурами как пшеница или подсолнечник. Если эти культуры экспортируются миллионами тонн за миллионы долларов, то поставки картофеля через границу не превышают десятки тысяч тонн:

Год Импорт картофеля, $ млн Импорт, тыс. тонн Экспорт, $ млн Экспорт, тыс. тонн 2022 8,64 13,9 4,4 29,7 2023 2,28 5,5 0,13 1,13 1 квартал 2024 года 3,17 5,2 0,06 0,15

Несмотря на существенный рост импорта картофеля в первом квартале 2024 года, его поставки ничтожно малы в общем товарообороте: даже в январе-феврале текущего года они не превышали 0,02% от общего импорта.

Поскольку Украина никогда не импортировала и не экспортировала много картофеля, ситуацию на рынке будут определять факторы, не связанные с внешней торговлей. Ключевым из них станет удорожание товарного и семенного картофеля.

Проблема №1: хуже семенной картофель – хуже урожай

Основные объемы семенного картофеля Украина импортирует из стран ЕС – Нидерландов и Германии, в меньшей степени из Польши, Франции и ряда других стран, уточняет Игорь Чечетко, директор ООО "ЭйчЗетПиСи Украина". В условиях войны в сезонах 2022 и 2023 годов Украина импортировала ограниченное количество качественного посадочного материала, а именно суперэлиты, элиты и первой репродукции.

Оптимальным по соотношению цены и качества для промышленного выращивания, с лучшими урожаями и минимальным уходом, является картофель класса элита. Данный посадочный материал максимально сбалансирован по соотношению "цена-отдача". По данным многочисленных исследований, дальнейшее снижение класа посадочного картофеля приводит к постепенному ухудшению его продуктивности и устойчивости к болезням, а также росту проблем с качеством. В целом, эффективное выращивание картофеля возможно при использовании семенного материала не старше второй репродукции. Выращивание картофеля последующих репродукций становится лотереей для производителя.



Скорее всего, в 2024 году украинские производители ввезли бы больше качественного семенного картофеля, но в Европе возник его дефицит из-за неблагоприятных погодных условий в 2023 году. Цены на семенной картофель взлетели до максимума за последние 15 – 20 лет, что отразилось и на цене посадочного материала в Украине.

По данным Евростата, масштабная засуха в 2023 году привела к росту цен на картофель в 24 странах ЕС. Больше всего цены выросли в Германии (+49%), Словакии (+48%) и Хорватии (+44%). Прогнозируемая цена для производителей семенного картофеля HZPC Holland на урожай 2023 года составляет €50,70 за 100 кг, это более чем на 35% больше цены урожая 2022 года.

Соответственно, многие хозяйства будут использовать в этом сезоне картофель собственного выращивания как семенной , констатирует Игорь Чечетко.

Понятие семян – довольно интересная категория, поскольку многие украинцы считают семенным любой клубень среднего размера. Многие не знают, какую репродукцию используют: первую, вторую, третью или пятую? Также, к сожалению, в Украине находятся в обращении огромные объемы "серого" картофеля непонятного происхождения, почему-то именуемого семенным". Игорь Чечетко директор HZPC Украина

Картофель – не та культура, на которой следует экономить, отмечает Виллем Намменсма, руководитель по развитию картофельного направления агрохолдинга "Континентал Фармерз Групп". С одной стороны, важно заботиться о своих расходах и искать приемлемые по цене альтернативы. С другой стороны, экономия на семенном материале или хранении может привести к значительным потерям урожая, и, как следствие, еще большим затратам.

Из-за высокой стоимости импортного посевного материала он рекомендует максимально работать над сохранением его качественных характеристик в течение следующих двух лет размножения. Есть смысл обратить внимание на сокращение отходов картофеля, возникающих из-за дефектов и механических повреждений.

Эти потери могут быть значительными, особенно при сухой уборке, которая может привести к повреждениям, или при обильных дождях, способствующих появлению зеленого картофеля. Мы не можем изменить погоду, но можем адаптироваться к ней и минимизировать дополнительные экономические потери. Виллем Намменсма руководитель по развитию картофельного направления "Континентал"

По его словам, на рынке Украины существует много компаний, предлагающих семенной картофель, но не все они придерживаются четких и официальных схем размножения. Это может привести к распространению незарегистрированных и низкокачественных семян, что негативно отражается на качестве и урожайности картофеля.

Текущие сложности с посевным материалом не являются необратимыми для украинского картофелеводства , добавляет Игорь Чечетко. Если в Европе в 2024 году будет хороший урожай картофеля, то к началу сезона 2025 года стоимость семенного материала упадет, а украинские производители смогут произвести сортообновление в своих хозяйствах.

Проблема №2: Отсутствие промышленной переработки и хранилищ для картофеля

По словам экспертов, отрасли необходима инфраструктура для переработки и хранения картофеля. Это долгосрочный негативный тренд, тормозящий ее развитие и не позволяющий создавать продукт со значительной добавленной стоимостью.

Украинскому картофелеводству нужны крупные предприятия для переработки картофеля в картофель фри , подчеркивает директор директор HZPC Украины. Производство картофеля фри во всем мире является локомотивом картофельной отрасли, а ежегодная емкость этого рынка измеряется миллиардами долларов. Существующие в Украине мелкие производства пока не способны переработать объемы выращиваемого в Украине картофеля.

Важность переработки в нынешних условиях отмечает руководитель отдела продаж компании "Агро-Овен" Виталий Шмиголь. Ситуация на рынке картофеля в целом стабильна в течение многих лет. Это относительно дешевый товар, который ежегодно выращивается в более или менее одинаковых объемах, но продавать его за границу крупными партиями некому, поскольку потенциальные страны-покупатели обеспечены своим картофелем. Поэтому Украина должна сфокусироваться на переработке своего урожая и обеспечении населения продуктами переработки, уточняет эксперт.

Также на отрасль негативно влияет нехватка профессиональных и специализированных хранилищ для хранения картофеля, добавляет Игорь Чечетко. Этот клубнеплод является сложным в хранении, строительство современного картофелехранилища с вентиляционным и холодильным оборудованием может стоить сотни тысяч евро.

Картофелехранилище холдинга "Континентал". Фото предоставлено компанией

К сожалению, мало кто из производителей сейчас имеет возможность сделать такую инвестицию. Часто они вынуждены сохранять урожай в переоборудованных помещениях и ситуативных складах, что также отрицательно сказывается на качестве картофеля для потребителя.

В Украине еще до полномасштабного вторжения площадь наличных картофелехранилищ позволяла хранить около 300 тыс. тонн урожая, отмечала Оксана Руженкова, на тот момент директор ассоциации УАВК. При этом за 2015-2020 гг. пригодность к использованию потеряли хранилища общей мощностью 350 тыс. тонн.



До большой войны украинские картофелеводы нуждались в картофелехранилищах по меньшей мере на 1,5 млн тонн. Сейчас эта цифра может быть больше из-за временной оккупации территорий на юге, где активно выращивался и хранился картофель.

Что будет с ценами на картофель

В настоящее время эксперты воздерживаются от прогнозов по ценам на картофель, отмечает экономист инвестдепартамента ФАО Андрей Ярмак. Розничные цены нет смысла прогнозировать, поскольку они зависят от множества факторов, а для оценки оптовых цен необходимо анализировать посевные площади под картофелем, которые неизвестны до конца посадочного сезона.

Когда в Украине появляется минимальный избыток картофеля, который нельзя экспортировать, цена сразу обваливается. До этого сезона так было три года подряд – цены были ниже себестоимости. В 2024 году, когда мы получили минимальный дефицит, цены сразу выросли очень существенно. Андрей Ярмак экономист инвестдепартамента ФАО

Среди факторов, которые будут давить в этом сезоне на стоимость картофеля в сторону уменьшения, Виталий Шмыголь называет интерес к ультраранним сортам. Пока многие аграрии не рискуют "играть вдолгую" и пытаются как можно быстрее вырастить и сразу продать урожай. Поэтому в начале сбора урожая в 2024 году предложение картофеля значительно возрастет, тем самым давя вниз на цены.

"Но еще нужно понять, насколько велик будет этот "минус". Картофеля в оптовых закупках по три гривни точно не будет, потому что семена в этом году очень дорогие. Даже десять гривен – это уже будет очень низкая цена", – рассказывает собеседник издания.

Рост цен следует ожидать начиная с ноября 2024 года, и это будет связано с нехваткой площадей для хранения картофеля, когда небольшие производители и население реализуют собранный урожай. Именно тогда основные игроки рынка, владеющие профессиональными картофелехранилищами, смогут реализовать свою продукцию по наиболее выгодным ценам, добавляет эксперт.

По данным Госстата, средние потребительские цены на картофель выросли за год более чем вдвое, в феврале 2024 года достигнув максимума за время независимости:

Период Средняя цена, грн/кг. Данные: Госстат Март-2022 11,70 Июнь-2022 12,24 Сентябрь-2022 10,84 Декабрь-2022 9,20 Март-2023 9,55 Июнь-2023 12,04 Сентябрь-2023 10,95 Декабрь-2023 15,13 Январь-2024 21,46 Февраль-2024 22,75 Март-2024 22,73

Будут ли фермеры сажать больше из-за дорогого картофеля

Вряд ли многие сельхозпроизводители начнут активно выращивать эту сельхозкультуру в 2024 году, даже несмотря на ее рекордную стоимость, подчеркивают эксперты.

"Континентал", полевые работы. Фото предоставлено компанией

"Новые производители каждый год приходят в выращивание картофеля. Одни приходят, другие выходят. В прошлом сезоне многие компании получили убытки на картофеле и сажать его не будут, но придут другие. То есть эта ситуация повторяется в отрасли каждый год, но в результате картофеля больше не сажают", – размышляет Виталий Шмиголь.

Рациональным подходом является просчитывать экономическую успешность выращивания картофеля на 3–4 года вперед, напоминает Игорь Чечетко. Поэтому при выборе культур для выращивания речь не может идти о ситуативных решениях.

Потенциальному производителю картофеля, который планирует выращивать его уже в этом сезоне, придется как можно быстрее решить ряд серьезных задач, среди которых:

Просчитать, подготовить и запустить все технологические процессы картофелеводства, что стоит достаточно дорого;

Обеспечить себя комплектом специализированной техники, не подходящей для обработки других культур;

Обеспечить свое хозяйство местом хранения картофеля, которое позволит удерживать урожай до наиболее выгодных цен, и при этом сохранить его качество;

Произвести свою оптимальную схему собственного семеноводства и сортообновления. При этом главными факторами будут являться базовый/импортируемый посадочный материал картофеля, почвенно-климатические условия региона, величина площадей под картофелем, соблюдение технологии и т.д.

Поэтому вряд ли в 2024 году аграрии высадят очень много картофеля по сравнению с прошлыми сезонами. В любом случае, на его конечный валовой урожай гораздо существенней повлияют погодные факторы и технология выращивания, чем появление на рынке новых производителей картофеля, констатирует директор HZPC Украина.