Ціни на картоплю б'ють рекорди: чому не можна просто вирощувати більше

В Україні от–от почнеться сезон масової посадки картоплі. Хоча для картоплярів останні два роки не можна назвати однозначно несприятливими, споживчі ціни на картоплю для населення виросли до рекордних значень. Найімовірніше, і в майбутньому сезоні ми побачимо вплив вже сформованих факторів: дорогої насіннєвої картоплі, браку сховищ і коштів у аграріїв, ускладненої логістики та ряду інших причин.

Картопля є одним з базових видів сільгосппродукції в Україні, її врожай оцінюється приблизно в 16 млн тонн на рік. Точна цифра невідома, і може варіюватися в межах від 12 млн тонн до 20 млн тонн. Різниця в підрахунках пояснюється тим, що понад 90% картоплі вирощується у приватних господарствах для власного споживання, тому вона не потрапляє в жодну статистику.

Інша специфіка цього бульбоплоду – він не є експортним товаром. За даними Держмитслужби, обсяги зовнішньої торгівлі картоплею мізерні в порівняні з такими культурами як пшениця або соняшник. Якщо ці культури експортуються мільйонами тонн за мільйони доларів, то поставки картоплі через кордон не перевищують десятків тисяч тонн:

Рік Імпорт картоплі, $ млн Імпорт, тис. тонн Експорт, $ млн Експорт, тис. тонн 2022 8,64 13,9 4,4 29,7 2023 2,28 5,5 0,13 1,13 1 квартал 2024 3,17 5,2 0,06 0,15

Попри суттєвий ріст імпорту картоплі в першому кварталі 2024 року, її поставки мізерно малі в загальному товарообігу: навіть в січні–лютому поточного року вони не перевищували 0,02% від загального імпорту.

Оскільки Україна ніколи не імпортувала і не експортувала багато картоплі, ситуацію на ринку визначатимуть фактори, не пов'язані з зовнішньою торгівлею. Ключовим з них стане здорожчання товарної та насіннєвої картоплі .

Проблема №1: гірша насіннєва картопля –гірший врожай

Основні обсяги насіннєвої картоплі Україна імпортує з країн ЄС – Нідерландів і Німеччини, в меншій мірі з Польщі, Франції та кількох інших країн, уточнює Ігор Чечітко, директор ТОВ "ЕйчЗетПіСі Україна". В умовах війни в сезонах 2022 і 2023 років Україна імпортувала досить обмежену кількість якісного посадкового матеріалу, а саме супереліти, еліти та першої репродукції.

Оптимальними за співвідношенням ціни і якості при промисловому вирощуванні, з найкращими врожаями та найпростішим доглядом, є картопля класу еліта. Даний посадковий матеріал максимально збалансований за співвідношенням “ціна–віддача”. За даними численних досліджень, подальше зниження класу посадкової картоплі зумовлює поступове погіршення її продуктивності та стійкості до хвороб, а також зростання проблем з якістю. Загалом, ефективне вирощування картоплі можливе при використання насіннєвого матеріалу не старше другої репродукції. Вирощування картоплі наступних репродукцій стає лотереєю для виробника.



Ймовірно, в 2024 році українські виробники завезли б більше якісної насіннєвої картоплі, але в Європі виник її дефіцит через несприятливі погодні умови в 2023 році. Ціни на насіннєву картоплю злетіли до максимуму за останні 15–20 років, що напряму відобразилось і на ціні посадкового матеріалу в Україні.

За даними Євростату, масштабна посуха в 2023 році призвела до зростання цін на картоплю в 24 країнах ЄС. Найбільше ціни збільшились в Німеччині (+49%), Словаччині (+48%) і Хорватії (+44%). Прогнозована ціна для виробників насіннєвої картоплі HZPC Holland на врожай 2023 року становить €50,70 за 100 кг, це більш ніж на 35% перевищує показники 2022 року.

Відповідно, багато господарств будуть використовувати в цьому сезоні картоплю власного вирощування як насіннєву , констатує Ігор Чечітко.

Поняття насіння – досить цікава категорія, оскільки багато українців вважають насіннєвою будь–яку бульбу середнього розміру. Багато хто не знає, яка в неї репродукція: перша, друга, третя або п'ята? Також, на жаль, в Україні в обігу відмічаються величезні обсяги "сірої" картоплі незрозумілого походження, яку називають чомусь насіннєвою". Ігор Чечітко HZPC Україна

Картопля – не та культура, на якій варто економити, зазначає Віллем Намменсма, керівник з розвитку картопляного напрямку агрохолдингу "Контінентал Фармерз Груп". З одного боку, важливо дбати про свої витрати та шукати прийнятні за ціною альтернативи. З іншого боку, економія на насіннєвому матеріалі або зберіганні може призвести до значних втрат врожаю, та, як наслідок, ще більших витрат.

Через високу вартість імпортного посівного матеріалу він радить максимально працювати над збереженням його якісних характеристик протягом наступних двох років розмноження. Є сенс звернути увагу на зменшення відходів картоплі, що виникають через дефекти та механічні пошкодження.

Ці втрати можуть бути значними, особливо при сухому збиранні, котре може призвести до пошкоджень, або при рясних дощах, що сприяють появі зеленої картоплі. Ми не можемо змінити погоду, але можемо адаптуватися до неї та мінімізувати додаткові економічні втрати". Віллем Намменсма керівник з розвитку картопляного напрямку "Контінентал"

За його словами, на ринку України існує багато компаній, котрі пропонують насіннєву картоплю, але не всі вони дотримуються чітких та офіційних схем розмноження. Це може призвести до поширення незареєстрованого та низькоякісного насіння, що негативно відображається на якості та врожайності картоплі.

Поточні складнощі з посівним матеріалом не є незворотними для українського картоплярства , додає Ігор Чечітко. Якщо Європа матиме в 2024 році гарний врожай картоплі, до початку сезону 2025 року вартість насіннєвого матеріалу впаде, а українські виробники зможуть зробити сортооновлення в своїх господарствах.

Проблема №2: Відсутність промислової переробки і сховищ для картоплі

За словами експертів, галузі потрібна інфраструктура для переробки і зберігання картоплі. Це довгостроковий негативний тренд, котрий гальмує її розвиток і не дає можливості створювати продукт з значною доданою вартістю.

Українському картоплярству потрібні великі підприємства для переробки бульби на картоплю фрі , підкреслює директор директор HZPC Україна. Виробництво картоплі фрі в усьому світі є локомотивом картопляної галузі, а щорічна ємність цього ринку вимірюється в мільярдах доларів. Існуючі в Україні дрібні виробництва наразі не здатні переробити обсяги картоплі, що вирощується в Україні.

Важливість переробки в нинішніх умовах відзначає керівник відділу продажів компанії "Агро–Овен" Віталий Шмиголь. Ситуація на ринку картоплі загалом стабільна протягом багатьох років. Це відносно дешевий товар, котрий щороку вирощується більш–менш однакових обсягах, але продавати його за кордон великими партіями немає кому, оскільки потенційні країни–покупці забезпечені своєю картоплею. Через це Україна має сфокусуватись на переробці свого врожаю і забезпеченні населення продуктами переробки, уточнює експерт.

Також на галузь негативно впливає нестача професійних і спеціалізованих сховищ для зберігання картоплі, додає Ігор Чечітко. Цей бульбоплід є складним в зберіганні, будівництво сучасного картоплесховища з вентиляційним і, подекуди, холодильним обладнанням може коштувати сотні тисяч євро.

Картоплесховище холдингу "Контінентал". Фото надане компанією

На жаль, мало хто з виробників зараз має можливість зробити таку інвестицію. Часто вони змушені зберігати врожай в переобладнаних приміщеннях і ситуативних складах, що також негативно впливає на якість картоплі для споживача.

Ще до повномасштабного вторгнення в Україні площі наявних картоплесховищ дозволяли зберігати 300 тис. тонн врожаю, зазначала Оксана Руженкова, на той момент директор асоціації УАВК. При цьому за 2015–2020 рр придатність до використання втратили сховища загальною потужністю 350 тис. тонн.



До великої війни українські картоплярі потребували картоплесховищ щонайменше на 1,5 млн тонн. Наразі ця цифра може бути більшою через тимчасову окупацію територій на півдні, де активно вирощувалася і зберігалася картопля.

Що буде з цінами на картоплю

Наразі експерти утримуються від прогнозів щодо цін на картоплю, зазначає економіст інвестдепартаменту ФАО Андрій Ярмак. Роздрібні ціни немає сенсу прогнозувати, оскільки вони залежать від безлічі факторів, а для оцінки гуртових цін необхідно аналізувати посівні площі під картоплею, котрі невідомі до кінця сезону посадки.

Коли в Україні з'являється мінімальний надлишок картоплі, яку не можна експортувати – ціна одразу обвалюється. До цього сезону так було три роки поспіль – ціни були нижче собівартості. В 2024 році, коли ми отримали мінімальний дефіцит, ціни відразу виросли дуже суттєво". Андрій Ярмак економіст інвестдепартаменту ФАО

Серед факторів, які тиснутимуть в цьому сезоні на вартість картоплі в бік зменшення, Віталий Шмиголь називає інтерес до ультраранніх сортів. Наразі багато аграріїв не ризикують "грати вдовгу" і намагаються якнайшвидше виростити і одразу продати врожай. Через це на початку збору врожаю в 2024 році пропозиція картоплі значно зросте, тим самим тиснучи вниз на ціни.

"Але ще треба зрозуміти, наскільки великим буде цей "мінус". Картоплі в гуртових закупах по три гривні точно не буде, тому що насіння в цьому році дуже дороге. Навіть десять гривень – це вже буде дуже низька ціна", – розповідає співрозмовник видання.

Зростання цін варто очікувати з листопада 2024 року, і це буде пов'язано з нестачею площ для зберігання картоплі, коли невеликі виробники і населення реалізують зібраний врожай. Саме тоді основні гравці ринку, забезпечені професійними картоплесховищами, зможуть реалізувати свою продукцію за найбільш вигідними цінами, додає експерт.

За даними Держстату, середні споживчі ціни на картоплю виросли за рік більш ніж вдвічі, в лютому 2024 року досягнувши максимуму за час незалежності:

Період Середня ціна, грн/кг. Дані: Держстат Березень–2022 11,70 Червень–2022 12,24 Вересень–2022 10,84 Грудень–2022 9,20 Березень–2023 9,55 Червень–2023 12,04 Вересень–2023 10,95 Грудень–2023 15,13 Січень–2024 21,46 Лютий–2024 22,75 Березень–2024 22,73

Чи будуть фермери саджати більше через дорогу картоплю

Навряд чи багато сільгоспвиробників почнуть активно вирощувати цю сільгоспкультуру в 2024 році, навіть попри її рекордну вартість, підкреслюють експерти.

"Контінентал", польові роботи. Фото надане компанією

"Нові виробники кожен рік приходять в вирощування картоплі. Одні приходять, інші виходять. В минулому сезоні багато компаній отримали збитки на картоплі і саджати її не будуть, але прийдуть інші. Тобто ця ситуація повторюється в галузі щороку, але в результаті картоплі більше не саджають", – розмірковує Віталий Шмиголь.

Раціональним підходом є прораховувати економічну успішність вирощування картоплі на 3–4 роки наперед, нагадує Ігор Чечітко. Тому при виборі культур для вирощування мова не може йти про ситуативні рішення.

Потенційному виробнику картоплі, котрий запланує вирощувати її вже в цьому сезоні, доведеться якнайшвидше вирішити ряд серйозних задач, серед яких:

Прорахувати, підготувати і запустити всі технологічні процеси картоплярства, що коштує досить дорого;

Забезпечити себе комплектом спеціалізованої техніки, котра не підходить для обробки інших культур;

Забезпечити своє господарство місцем зберігання картоплі, яке дозволить тримати врожай до найбільш вигідних цін, і при цьому зберегти її якість;

Виробити свою оптимальну схему власного насінництва та сортооновлення. При цьому головними чинниками будуть базовий/імпортований посадковий матеріал картоплі, грунтово–кліматичні умови регіону, величина площ під картоплею, дотримання технології тощо.

Через це навряд чи в 2024 році аграрії висадять дуже багато картоплі в порівнянні з минулими сезонами. В будь–якому випадку, на її кінцевий валовий врожай набагато суттєвіше вплинуть погодні чинники та технологія вирощування, ніж поява на ринку нових виробників картоплі, констатує директор HZPC Україна.