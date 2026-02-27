Міноборони затвердило нові суми компенсації за оренду житла військовим

Міністерство оборони встановило розміри грошової компенсації за піднайом житла для військовослужбовців у 2026 році — від 2 280 до 4 560 грн залежно від населеного пункту, з підвищенням у 1,5 раза для багатодітних родин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінобони.

Розміри компенсації у 2026 році

м. Київ — 4 560 грн;

обласні центри — 3 420 грн;

інші населені пункти — 2 280 грн.

Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї, ці суми збільшуються у 1,5 раза.

Хто має право на компенсацію

Право на виплату мають військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових Сил оборони, якщо вони не забезпечені власним житлом за місцем проходження служби.

Компенсація надається:

офіцерам (у тому числі призваним на військову службу осіб офіцерського складу);

військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу за контрактом;

курсантам вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які мають сім’ї.

Порядок призначення і виплати регулюється постановою Кабінет Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (зі змінами) та наказом Міноборони від 31 липня 2018 року № 380 (зі змінами), яким затверджено Інструкцію з організації забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями.

Розмір компенсації визначається щороку з урахуванням фінансового ресурсу, передбаченого в кошторисі оборонного відомства на відповідний бюджетний рік.

Нагадаємо, минулого року Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує доступ до власного житла для військовослужбовців. Відтепер усі мобілізовані військові отримали право скористатися державною програмою доступної іпотеки "єОселя" на найвигідніших умовах.