Минобороны утвердило новые суммы компенсации за аренду жилья военным

Министерство обороны установило размеры денежной компенсации по поднаему жилья для военнослужащих в 2026 году — от 2 280 до 4 560 грн в зависимости от населенного пункта, с повышением в 1,5 раза для многодетных семей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой Минобоны.

Размеры компенсации в 2026 году

  • г. Киев - 4 560 грн;
  • областные центры - 3 420 грн;
  • другие населенные пункты - 2 280 грн.

Для военнослужащих, имеющих трех и более членов семьи, эти суммы увеличиваются в 1,5 раза.

Кто имеет право на компенсацию

Право на выплату имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, если они не обеспечены собственным жильем по месту прохождения службы.

Компенсация предоставляется:

  • офицерам (в том числе призванным на военную службу лиц офицерского состава);
  • военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава по контракту;
  • курсантам высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, которые имеют семьи.

Порядок назначения и выплаты регулируется постановлением Кабинет Министров Украины от 26 июня 2013 г. № 450 (с изменениями) и приказом Минобороны от 31 июля 2018 г. № 380 (с изменениями), которым утверждена Инструкция по организации обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями.

Размер компенсации определяется ежегодно с учетом финансового ресурса, предусмотренного в смете оборонного ведомства на бюджетный год.

Напомним, в прошлом году Кабмин принял решение, значительно упрощающее доступ к собственному жилью для военнослужащих. Отныне все мобилизованные военные получили право воспользоваться государственной программой доступной ипотеки "еселя" на самых выгодных условиях.

Автор:
Татьяна Гойденко