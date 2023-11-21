Фонд держмайна створив дорожню карту впровадження Земельного банку

Фонд державного майна України представив дорожню карту для реалізації проєкту створення Земельного банку та передав її представниками Міжвідомчої робочої групи.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Міжвідомча робоча група, до складу якої увійшли представники Мін'юсту, Мінагрополітики, профільних комітетів ВРУ, Держгеокадастру та Prozorro.Продажі займається формуванням пропозицій щодо різних питань, таких як відповідність призначення ділянок, момент передачі земель, регулювання питань збору врожаю та інші аспекти.

Фонд планує провести консолідацію державних земель у кілька етапів. Першочергово до Земельного банку можуть бути передані сільгоспугіддя державних підприємств, які вже перебувають у процедурі банкрутства на етапі ліквідації. На другому етапі розглядається передача земель ДП без обтяжень. У третій та четвертій чергах розглядаються земельні ділянки ДП з проблемами, що вимагають індивідуального підходу.

При цьому, фонд планує реалізувати консолідацію державних земель у кілька етапів, включаючи передачу їх до Земельного банку протягом 2-3 місяців.

“Перші дві черги земельних активів за умови консолідованої позиції всіх зацікавлених органів державної влади можуть бути передані до Земельного банку протягом 2-3 місяців. Паралельно ми розробляємо і плануємо подавати на розгляд Уряду проєкт положення про Земельний банк”, — повідомив в.о. голови фонду Олександр Федоришин.

Міжвідомча робоча група зосереджується на розгляді ряду питань, спрямованих на оптимізацію процесу формування Земельного банку та його подальшої ефективної роботи.

Вона має сформулювати пропозиції, щодо вирішення низки питань. Зокрема, сюди входитиме:

Систематична перевірка відповідності призначення земель кадастровим номерам та їх фактичному використанню.

Визначення оптимального моменту передачі земель для мінімізації втрат у сезон обробки та оптимізації господарювання.

Розгляд питань, пов'язаних з ефективністю та прозорістю збору врожаю на земельних ділянках.

Розробка механізмів для ефективного збереження земель, що використовуються племінними господарствами.

Розгляд питань виокремлення будівель, лісосмуг, водних об’єктів та створення чіткої землевпорядної документації.

Розробка механізмів для ефективної взаємодії з правоохоронними органами щодо зняття арештів на земельні активи та забезпечення їх нормального функціонування.

Додамо, 11 серпня уряд передав в управління ФДМУ 25 підприємств Національної академії аграрних наук із загальною площею сільськогосподарських земель 100 тис. га. Після цього загальна площа державних сільськогосподарських земель, які знаходяться в управлінні ФДМУ, збільшиться до 370 тис. га