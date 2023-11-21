Фонд госимущества создал дорожную карту внедрения Земельного банка

Фонд государственного имущества представил дорожную карту для реализации проекта создания Земельного банка и передал ее представителями Межведомственной рабочей группы.

Об этом сообщила прессслужба ФГИУ.

Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минюста, Минагрополитики, профильных комитетов ВРУ, Госгеокадастра и Prozorro. Продажа занимается формированием предложений по разным вопросам, таким как соответствие назначения участков, момент передачи земель, регулирование вопросов сбора урожая и другие аспекты.

Фонд планирует провести консолидацию государственных земель в несколько этапов. В первую очередь в Земельный банк могут быть переданы сельхозугодия государственных предприятий, которые уже находятся в процедуре банкротства на этапе ликвидации. На втором этапе рассматривается передача земель ГП без обременений. В третьей и четвертой очередях рассматриваются земельные участки ГП с проблемами, требующими индивидуального подхода.

При этом фонд планирует реализовать консолидацию государственных земель в несколько этапов, включая передачу их в Земельный банк в течение 2-3 месяцев.

Первые две очереди земельных активов при условии консолидированной позиции всех заинтересованных органов государственной власти могут быть переданы в Земельный банк в течение 2-3 месяцев. Параллельно мы разрабатываем и планируем подавать на рассмотрение правительства проект положения о Земельном банке», — сообщил и.о. главы фонда Александр Федоришин.

Межведомственная рабочая группа сосредотачивается на рассмотрении ряда вопросов, направленных на оптимизацию процесса формирования Земельного банка и его дальнейшей эффективной работы.

Она должна сформулировать предложения, касающиеся решения ряда вопросов. В частности, сюда будет входить:

Систематическая проверка соответствия назначения земель кадастровым номерам и их фактическому использованию.

Определение оптимального момента передачи земель для минимизации потерь в сезон обработки и оптимизации хозяйствования.

Рассмотрение вопросов, связанных с эффективностью и прозрачностью уборки урожая на земельных участках.

Разработка механизмов для эффективной сохранности земель, используемых племенными хозяйствами.

Рассмотрение вопросов выделения зданий, лесных полос, водных объектов и создания четкой землеустроительной документации.

Разработка механизмов для эффективного взаимодействия с правоохранительными органами по снятию арестов на земельные активы и обеспечение их нормального функционирования.

11 августа правительство передало в управление ФГИУ 25 предприятий Национальной академии аграрных наук с общей площадью сельскохозяйственных земель 100 тыс. га. После этого общая площадь находящихся в управлении ФГИУ государственных сельскохозяйственных земель увеличится до 370 тыс. га