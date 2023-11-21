АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Экономика
Дата публикации

Фонд госимущества создал дорожную карту внедрения Земельного банка

Фонд госимущества создал дорожную карту внедрения Земельного банка
Фонд госимущества создал дорожную карту внедрения Земельного банка. Фото: прес-служба ФГИУ

Фонд государственного имущества представил дорожную карту для реализации проекта создания Земельного банка и передал ее представителями Межведомственной рабочей группы.

Об этом сообщила прессслужба ФГИУ.

Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минюста, Минагрополитики, профильных комитетов ВРУ, Госгеокадастра и Prozorro. Продажа занимается формированием предложений по разным вопросам, таким как соответствие назначения участков, момент передачи земель, регулирование вопросов сбора урожая и другие аспекты.

Фонд планирует провести консолидацию государственных земель в несколько этапов. В первую очередь в Земельный банк могут быть переданы сельхозугодия государственных предприятий, которые уже находятся в процедуре банкротства на этапе ликвидации. На втором этапе рассматривается передача земель ГП без обременений. В третьей и четвертой очередях рассматриваются земельные участки ГП с проблемами, требующими индивидуального подхода.

При этом фонд планирует реализовать консолидацию государственных земель в несколько этапов, включая передачу их в Земельный банк в течение 2-3 месяцев.

Первые две очереди земельных активов при условии консолидированной позиции всех заинтересованных органов государственной власти могут быть переданы в Земельный банк в течение 2-3 месяцев. Параллельно мы разрабатываем и планируем подавать на рассмотрение правительства проект положения о Земельном банке», — сообщил и.о. главы фонда Александр Федоришин.

Межведомственная рабочая группа сосредотачивается на рассмотрении ряда вопросов, направленных на оптимизацию процесса формирования Земельного банка и его дальнейшей эффективной работы.

Она должна сформулировать предложения, касающиеся решения ряда вопросов. В частности, сюда будет входить:

  • Систематическая проверка соответствия назначения земель кадастровым номерам и их фактическому использованию.
  • Определение оптимального момента передачи земель для минимизации потерь в сезон обработки и оптимизации хозяйствования.
  • Рассмотрение вопросов, связанных с эффективностью и прозрачностью уборки урожая на земельных участках.
  • Разработка механизмов для эффективной сохранности земель, используемых племенными хозяйствами.
  • Рассмотрение вопросов выделения зданий, лесных полос, водных объектов и создания четкой землеустроительной документации.
  • Разработка механизмов для эффективного взаимодействия с правоохранительными органами по снятию арестов на земельные активы и обеспечение их нормального функционирования.

11 августа правительство передало в управление ФГИУ 25 предприятий Национальной академии аграрных наук с общей площадью сельскохозяйственных земель 100 тыс. га. После этого общая площадь находящихся в управлении ФГИУ государственных сельскохозяйственных земель увеличится до 370 тыс. га

Автор:
Татьяна Гойденко