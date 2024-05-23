Срок оформления невостребованных паев продлен до 2028 года, - Минагрополитики

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11150 по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений.

Об этом сообщило Министерство агрополитики Украины.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, законом продлен с 1 января 2025 года по 1 января 2028 года срок оформления невостребованных (нераспределенных) земельных участков.

"По состоянию на сегодняшний день значительное количество владельцев участков не смогли воспользоваться правом оформления невостребованных паев из-за полномасштабного вторжения. Учитывая это, для обеспечения конституционных прав владельцев паев, срок оформления таких земельных участков отсрочен до 1 января 2028 года", - подчеркнул замминистра.

Что предусматривает принятый закон

внедрение нового вида сервитута, а именно: право размещения (без осуществления капитального строительства) объектов рекреационной инфраструктуры, а также инженерной инфраструктуры, необходимой для их функционирования и обслуживания;

установление обязательности рассмотрения органами местного самоуправления и органами исполнительной власти ходатайств о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству и документации по землеустройству в порядке очередности их поступления;

восстановление необходимости прохождения повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей, а также применения требований к разработчикам документации по землеустройству и исполнителям топографо-геодезических и картографических работ общегосударственного назначения обязательного страхования ответственности перед заказчиками такой документации и работ;

продление до 2026 года пилотного проекта по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;

устранение несогласований относительно субъектов, имеющих право проводить работы по землеустройству и оценке земель.

Напомним, в феврале 2024 года в комментарии для издания Delo.ua тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что, вероятно, срок оформления невостребованных земельных паев будет продлен до конца военного положения и еще дополнительно на два года.

Среди причин такой отсрочки он назвал существование определенных ограничений функционала Государственного земельного кадастра, действующих во время военного положения и создающих сложности с оформлением паев.

Площадь невостребованных паев оценивается в 400 тыс. га

По словам Башлыка, общая площадь невостребованных паев оценивается в 400 тыс. га. Это сопоставимо со всеми площадями сельхозземель такой страны, как Израиль.

Замминистра сообщил, что количество граждан, не оформивших земельные паи должным образом, оценивается примерно в 65 тыс.

Эти показатели принципиально не изменились с 2019 года, когда Верховная Рада приняла закон "О порядке выделения в натуре земельных участков" , который решал ряд проблемных вопросов, связанных с коллективной собственностью на землю, "шахматкой", использованием земель под полевыми дорогами и т. д. Тогда владельцам невостребованных паев дали шесть лет для оформления права собственности на угодья, и сейчас дедлайн постепенно приближается.

Больше о порядке оформления невостребованных паев, его сроках и стоимости читайте в статье "Невостребованные паи могут конфисковать в коммунальную собственность с 2025 года. Как фермеру оформить участок".

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