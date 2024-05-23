Строк оформлення невитребуваних паїв продовжено до 2028 року, - Мінагрополітики

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №11150 щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин.

Про це повідомило Міністерство агрополітики України.

Як наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року термін оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок.

"Станом на сьогодні значна кількість власників ділянок не змогли скористатись правом оформлення невитребуваних паїв через повномасштабне вторгнення. З огляду на це, для забезпечення конституційних прав власників паїв, строк оформлення таких земельних ділянок відтерміновано до 1 січня 2028 року", – підкреслив заступник міністра.

Що передбачає прийнятий закон

запровадження нового виду сервітуту, а саме: права розміщення (без здійснення капітального будівництва) об’єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування;

встановлення обов’язковості розгляду органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади клопотань про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та документації із землеустрою у порядку черговості їх надходження;

відновлення необхідності проходження підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників, а також застосування вимог до розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення щодо обов’язкового страхування відповідальності перед замовниками такої документації та робіт;

продовження до 2026 року пілотного проекту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

усунення неузгодженостей щодо суб’єктів, які мають право проводити роботи із землеустрою та оцінки земель.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в коментарі для видання Delo.ua тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що ймовірно, що строк оформлення невитребуваних земельних паїв буде продовжений до кінця воєнного стану і ще додатково на два роки.

Серед причин такої відстрочки він назвав існування певних обмежень функціоналу Державного земельного кадастру, які діють під час військового стану і створюють складнощі з оформленням паїв.

Площа невитребуваних паїв оцінюється в 400 тис. га

За словами Башлика, загальна площа невитребуваних паїв оцінюється в 400 тис. га. Це співставно з всіма площами сільгоспземель такої країни як Ізраїль.

Заступник міністра повідомив, що кількість громадян, котрі не оформили земельні паї належним чином, оцінюється приблизно в 65 тис.

Ці показники принципово не змінились з 2019 року, коли Верховна Рада ухвалила закон "Про порядок виділення в натурі земельних ділянок", який вирішував ряд проблемних питань, пов’язаних з колективною власністю на землю, "шахматкою", використанням земель під польовими дорогами тощо. Тоді власникам невитребуваних паїв дали шість років для оформлення права власності на угіддя, і зараз "дедлайн" поступово наближається.

Більше про порядок оформлення невитребуваних паїв, його строки та вартість читайте в статті "Невитребувані паї можуть конфіскувати у комунальну власність з 2025 року. Як фермеру оформити ділянку".

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