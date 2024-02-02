Строк оформлення невитребуваних земельних паїв можуть продовжити до кінця війни - міністр Сольський

Імовірно, строк оформлення невитребуваних земельних паїв буде продовжений до кінця воєнного стану і ще додатково на два роки, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі для видання Delo.ua. Причиною такої відстрочки є певні обмеження функціоналу Державного земельного кадастру, які діють під час військового стану і створюють складнощі з оформленням паїв.

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"Я знаю, що в Верховній раді є думки, щоб перенести цей строк до закінчення військового стану плюс додаткові два роки. Особисто я вважаю, що це питання потрібно закрити якомога швидше, але у прихильників відстрочки теж є свої аргументи, які варто враховувати", - пояснив міністр.

Він також не виключає, що питання оформлення невитребуваних паїв можуть підхопити певні політичні сили, які намагатимуться проcувати в суспільстві ідею, що в громадян заберуть земельні паї. Через це буде знайдене рішення, здатне задовільнити всі заінтересовані сторони.

Згідно з нинішнім законодавством, власники невитребуваних земельних часток (паїв) або їх спадкоємці повинні до 1 січня 2025 року оформити право власності на ці земельні ділянки. Громадяни, які цього не зроблять, будуть вважатися такими, що відмовились від одержання земельної ділянки.

Заступник міністра агрополітики Денис Башлик в коментарі для видання уточнив, що для відстрочки кінцевої дати оформлення невитребуваних земельних паїв Верховна Рада має прийняти відповідний закон, котрий в майбутньому буде зареєстрований в парламенті.

"Ризику не встигнути проголосувати його, як на мене, немає. Уряд та Верховна Рада мають однозначну позицію по цьому питанню, і відповідний закон буде ухвалено до 1 січня 2025 року", - повідомив заступник міністра.

Площа невитребуваних паїв оцінюється в 400 тис. га

За словами Дениса Башлика, загальна площа невитребуваних паїв оцінюється в 400 тис. га. Це співставно з всіма площами сільгоспземель такої країни як Ізраїль.

Замміністра додає, що кількість громадян, котрі не оформили земельні паї належним чином, оцінюється приблизно в 65 тис.

Ці показники принципово не змінились з 2019 року, коли Верховна Рада ухвалила закон "Про порядок виділення в натурі земельних ділянок", який вирішував ряд проблемних питань, пов’язаних з колективною власністю на землю, "шахматкою", використанням земель під польовими дорогами тощо. Тоді власникам невитребуваних паїв дали шість років для оформлення права власності на угіддя, і зараз "дедлайн" поступово наближається.

"Після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними. Їх передадуть у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Тим, у кого наявні сертифікати на земельну частку (пай), що не замінені на витяг з Реєстру речових прав на право власності на земельну ділянку, потрібно терміново оформити право власності", - написав замміністра Денис Башлик.

Більше про порядок оформлення невитребуваних паїв, його строки та вартість читайте в статті "Невитребувані паї можуть конфіскувати у комунальну власність з 2025 року. Як фермеру оформити ділянку".