Срок оформления неистребованных земельных паев могут продлить до конца войны - министр Сольский

Предположительно срок оформления неистребованных земельных паев будет продлен до конца военного положения и еще дополнительно на два года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментарии для издания Delo.ua. Причиной такой отсрочки являются ограничения функционала Государственного земельного кадастра, которые действуют во время военного положения и создают сложности с оформлением паев.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

"Я знаю, что в Верховной раде есть мнения, чтобы перенести этот срок до окончания военного положения плюс дополнительные два года. Лично я считаю, что этот вопрос нужно закрыть как можно скорее, но у сторонников отсрочки тоже есть свои аргументы, которые следует учитывать", – объяснил министр.

Он также не исключает, что вопрос оформления неистребованных паев могут подхватить определенные политические силы, которые будут пытаться продвигать в обществе идею, что у граждан заберут земельные паи. Поэтому будет найдено решение, способное удовлетворить все заинтересованные стороны.

Согласно нынешнему законодательству, владельцы неистребованных земельных долей (паев) или их наследники должны до 1 января 2025 оформить право собственности на эти земельные участки. Граждане, которые этого не сделают, будут считаться отказавшимися от получения земельного участка.

Заместитель министра агрополитики Денис Башлык в комментарии для издания уточнил, что для отсрочки конечной даты оформления неистребованных земельных паев Верховная Рада должна принять соответствующий закон, который в будущем будет зарегистрирован в парламенте.

"Риска не успеть проголосовать его, по-моему, нет. Правительство и Верховная Рада имеют однозначную позицию по этому вопросу, и соответствующий закон будет принят до 1 января 2025 года", - сообщил замминистра.

Площадь неистребованных паев оценивается в 400 тыс. га

По словам Дениса Башлыка, общая площадь неистребованных паев оценивается в 400 тыс. га. Это сопоставимо со всеми площадями сельхозземель такой страны, как Израиль.

Замминистра добавляет, что количество граждан, не оформивших земельные паи должным образом, оценивается примерно в 65 тыс.

Эти показатели принципиально не изменились с 2019 года, когда Верховная Рада приняла закон "О порядке выделения в натуре земельных участков", который решал ряд проблемных вопросов, связанных с коллективной собственностью на землю, " шахматкой ", использованием земель под полевыми дорогами. Тогда владельцам неистребованных паев дали шесть лет для оформления права собственности на угодья, и сейчас дедлайн постепенно приближается.

"После 1 января 2025 года невостребованные участки будут признаны бесхозными. Их передадут в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой они расположены. Тем, у кого имеются сертификаты на земельную долю (пай), которые не заменены на выписку из Реестра прав на право собственности на земельный участок, нужно срочно оформить право собственности", – написал замминистра Денис Башлык.

Больше о порядке оформления неистребованных паев, его сроках и стоимости читайте в статье " Неистребованные паи могут конфисковать в коммунальную собственность с 2025 года. Как фермеру оформить участок ".

Фото: ua.depositphotos.com