Оставить деньги государству. Зачем Украине закон о возврате валютной выручки

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Законопроект №8166 вызвал бурную реакцию. Так всегда бывает, когда Верховная Рада предлагает нововведения для агросектора. Этим документом законодатели хотят установить новый механизм экспорта, при котором валютная выручка будет гарантированно возвращаться в страну. Объясняем, почему нужен такой закон и какие манипулятивные утверждения звучат сейчас.

Зерновая схема живет

Неблагополучные зернотрейдеры по-прежнему злоупотребляли валютными операциями. С началом полномасштабной войны эта схема стала очень востребованной: многие состоятельные украинцы стремятся сохранить капитал, спрятав его на банковских счетах где-то в мирной Европе. Зерновой рынок для этого подходит как нельзя лучше.

Схема существует с 2014 года, когда Нацбанк разрешил продавать валюту по курсу ниже рыночного. Впоследствии это правило было отменено, но схема существует до сих пор, стоя бюджету в среднем $500 млн в год .

Сейчас масштабы этой сделки стали угрожающими. Общие объемы невозврата валютной выручки в Украину составляют примерно $5 млрд. Из них $4 млрд приходятся на подсолнечник и зерно. Это данные Нацбанка, которые недавно озвучил исполнительный директор Всеукраинской ассоциации общин Иван Слободяник. По его оценке, схеме промышляет почти половина рынка подсолнечника. Легально работают крупные игроки, экспортирующие готовую продукцию – масло и шрот. Мелкие же скупают и вывозят сырье. Причем в рекордных объемах.

По данным ассоциации «Укролияпром», в марте-августе 2021/22 маркетингового года экспорт семян подсолнечника из Украины превысил 1,6 млн тонн. Это в 10 раз больше, чем в 2020/21 МГ. Если ничего не делать, до конца года экспорт этой группы может перевалить за 2,5 млн. тонн. По оценке ассоциации, оснований для столь стремительного наращивания экспорта нет, и это представляет угрозу для отечественных производителей продукции с добавленной стоимостью. Из-за нехватки сырья мощности более 130 украинских масличных заводов нечем будет загружать. А это тысячи рабочих мест и сотни миллионов налогов.

«Когда у нас купили 1,6 млн тонн подсолнечника, а это примерно 700-800 тыс. тонн масла, то Европа сказала, что ему наше масло не нужно. А для чего? Она уже ее сама сделала из нашего подсолнечника… Почему болгарские заводы должны работать и отправлять 140 тыс. тонн шрота в Китай, производимого из украинского подсолнечника? Но это же наш рынок», — заявил гендиректор «Укрмаслопром» Степан Капшук в интервью UkrAgroConsult .

Что предлагают законодатели?

Законопроект №8166 обязывает всех экспортеров перед отправкой партии зерна или подсолнечника возложить деньги на депозит в любом коммерческом банке, который будет гарантией возврата валютной выручки.

Новые экспортные правила хотят ввести для пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, рапса, семян подсолнечника, масла, жмыха и шрота.

Минимальный объем депозита – 15% таможенной стоимости партии. После того, как товар был продан, а валюта вернулась в Украину, депонированные средства в полном объеме будут возвращаться экспортеру. Если он вернул только часть валютной выручки, обратно получит пропорциональную долю депозита.

Законодатели предусмотрели исключение для крупных экспортеров с хорошей репутацией. Если совокупная сумма всех предыдущих экспортных депозитов превышает 35 млн. долларов (но не превышает 15% таможенной стоимости), пополнять депозит не нужно.

Да, предложенный законопроект может создать определенные бюрократические сложности для экспортеров, но он не содержит финансовых рисков ни для аграриев, ни для экспортеров. По крайней мере, для тех, кто действительно занимается экспортом, а не конвертацией кэша.

Для государства он создает необходимую подушку безопасности, ведь поможет устранить (или хотя бы минимизировать) мошеннические схемы, остановить утечку капитала и стабилизировать курс гривны.

Кто и почему критикует законопроект?

Практически сразу после публикации проекта на сайте Верховной Рады, кампанию против него запустил Украинский клуб аграрного бизнеса. Генеральный директор ИМК и Глава УКАБа Алекс Лисситса считает, что 8166 «имеет все шансы сделать то, что не удалось большой войне с россией, — привести к коллапсу экспорта в сельскохозяйственном секторе». Впрочем, его аргументы противоречивы. Лисситса возглавляет агрохолдинг ИМК, который скупает масличные и зерновые у фермеров. Нельзя исключать того, что часть этих сделок оплачивается наличными.

Так что за резкой критикой может скрываться вполне корыстный интерес, считает управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний. «Учитывая сферу интересов господина Лисситсы, можно сказать, что он преследует личные интересы, а никак не интересы государства и его претензии привлечены «за уши». Его аргументы более чем сомнительны и привлечены к собственной пользе», – написал эксперт.

УКАБ отмечает, что открытие депозитов потребует у аграриев существенных финансовых и человеческих ресурсов. Впрочем, он не предлагает изменить этот пункт, например, просмотрев сумму депозита или норму о каждой экспортной операции. Вместо этого глава агрохолдинга ИМК призывает Министерство АПК заблокировать проект. На это обратил внимание Тарас Загородний: «Невооруженным глазом видно, что руководитель агрохолдинга пытается любым способом заблокировать попытку государства остановить утечку денег из страны».

Ложным аргументом также является то, что НБУ сможет «замораживать» депозитные 15% и распоряжаться ими по собственному усмотрению. Такой нормы в проекте нет – средства в полном объеме вернутся экспортеру сразу после того, как он выполнит свои законные обязательства и вернет выручку в страну.

Еще один важный момент, который критикуют заинтересованные в выводе средств бизнесмены. Необязательное открытие депозита для тех, кто уже положил на счет $35 млн — это не дискриминация, а попытка отсечь от экспорта подсолнечника и зерна экспортеров-однодневок, которые обычно занимаются конвертацией денег», — пишет Загородний.

В настоящее время проект №8166 рассматривает налоговый комитет. У бизнеса и общественности есть время вносить конструктивные предложения. Тем более, что авторы проекта готовы к компромиссам. «Мы можем дискутировать 10 или 15%, но не готовы говорить, готовы или нет, не возвращать. Лучше середнякам и крупным экспортерам просто возвращать валютную выручку в Украину», - сказал глава налогового комитета Вадим Гетманцев в комментарии изданию Agropolit.