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США предложили ввести скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах

Ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе

Роберт О'Брайен. Фото: flickr.com/statephotos Роберт О'Брайен. Фото: flickr.com/statephotos
Роберт О'Брайен. Фото: flickr.com/statephotos

В США инициируют введение в Нагорный Карабах, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, миротворцев из скандинавских стран.

Об этом на брифинге перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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По его словам, ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Турция, как отметин он, также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.

В то же время О'Брайен считает, что в спорном Нагорном Карабахе могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.

"Мы считаем, что обе страны должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня", — отметил он.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за введение в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев. Однако Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину совместно решить конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Как известно, с 27 сентября на границе стран в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых военных и граждан.

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