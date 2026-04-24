Вступление Украины в ЕС: переговоры могут начаться в ближайшие недели — Bloomberg

флаги
Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС ожидается уже через несколько недель / Depositphotos

Лидеры Европейского Союза официально заявили о выполнении Украиной предварительных условий для старта первого этапа процесса вступления в блок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В ходе саммита на Кипре была достигнута договоренность, что официальные переговоры могут начаться уже в ближайшие недели или месяцы.

Ключевым фактором ускорения процесса стало поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Новый политический курс Будапешта уже позволил снять вето с долгожданного кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Официальные лица в Киеве и Брюсселе ожидают, что после прихода к власти Петера Мадяра в мае исчезнут последние искусственные препятствия для оценки соответствия Украины критериям членства.

Несмотря на прогресс, внутри ЕС продолжается дискуссия по поводу формата будущего присоединения. Германия и Франция выступили с предложением "ассоциированного членства", предусматривающего участие в программах блока без права голоса.

Президент Владимир Зеленский категорически отверг такой вариант, подчеркнув, что Украина заслуживает полноценного статуса.

"Украина не нуждается в символическом членстве в ЕС. Украина защищает себя и, несомненно, защищает также и Европу", - подчеркнул он.

Ряд государств-членов выражает обеспокоенность по поводу влияния вступления Украины на бюджет ЕС, а также на аграрный и транспортный секторы.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал 2030 реальной целевой датой, тогда как украинская сторона стремится достичь полноценного членства уже в 2027 году.

На саммите также обсуждали возможность внедрения многоуровневой модели сотрудничества внутри блока. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер поддержал идею дифференцированного подхода к расширению Европы.

В то же время, любые уточнения относительно даты вступления Украины в ЕС остаются неопределенными. В частности, опыт присоединения Хорватии, последней вступившей в Союз страны, свидетельствует, что путь от начала переговоров к полноправному членству обычно длится около десяти лет, что оставляет вопрос конкретных дат открытым.

Напомним, в декабре Киев и Брюссель согласовали план реформ для вступления Украины в ЕС. В нем борьба с коррупцией определяется главным приоритетом. План содержит 10 ключевых направлений, включая изменения в уголовных производствах, реформу ДБР, обновление процедуры отбора Генпрокурора и внедрение антикоррупционной стратегии до середины 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб