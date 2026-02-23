Запланована подія 2

Нацбанк випускає оновлені 200 грн із патріотичним написом

З 25 лютого 2026 року Національний банк України випускає модифіковані банкноти номіналом 200 гривень з новим патріотичним написом “СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”. Старі банкноти залишаються дійсними.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Оновлені 200 гривень

Національний банк України в рамках планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

На зворотному боці цих банкнот у правому верхньому куті розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Всі інші елементи дизайну та захисні характеристики залишилися такими ж, як у банкнотах 2019 року, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті Національного банку.

З 25 лютого 2026 року модифіковані банкноти будуть розповсюджуватися серед банків України, інкасаторських компаній та підприємств з обробки готівки для забезпечення їх обігу.

Громадянам не потрібно обмінювати старі банкноти 200 гривень на нові - обидва види залишаються законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання на всій території України для всіх видів платежів, внесків на рахунки, вкладів, акредитивів та виконання платіжних операцій.

Довідково

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши дизайн гаслом сучасної України: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

У обіг уже введенні модифіковані банкноти:

  • з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;
  • із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року НБУ почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Автор:
Ольга Опенько