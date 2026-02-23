Нацбанк выпускает обновленные 200 грн с патриотической надписью

С 25 февраля 2026 года Национальный банк Украины выпускает модифицированные банкноты номиналом 200 гривен с новой патриотической надписью "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" Старые банкноты остаются действительными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Обновлены 200 гривен

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 г. вводит в наличное обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен.

На оборотной стороне этих банкнот в правом верхнем углу размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Все остальные элементы дизайна и защитные характеристики остались такими же, как в банкнотах 2019, информацию о которых можно найти на официальном сайте Национального банка.

С 25 февраля 2026 года модифицированные банкноты будут распространяться среди банков Украины, инкассаторских компаний и предприятий по обработке наличных денег для обеспечения их обращения.

Гражданам не нужно обменивать старые банкноты 200 гривен на новые – оба вида остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Украины для всех видов платежей, взносов на счета, вкладов, аккредитивов и выполнения платежных операций.

Фото: НБУ / НБУ

Справочно

В августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, Национальный банк приступил к выпуску модифицированных банкнот национальной валюты, дополнив дизайн лозунгом современной Украины: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" .

В обращение уже введены модифицированные банкноты:

с 8 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен;

с 21 августа 2025 - номиналом 20 гривен.

Напомним, с 1 августа 2024 года НБУ начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.