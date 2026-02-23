Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк выпускает обновленные 200 грн с патриотической надписью

НБУ
Нацбанк презентует модифицированные 200 грн / НБУ

С 25 февраля 2026 года Национальный банк Украины выпускает модифицированные банкноты номиналом 200 гривен с новой патриотической надписью "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" Старые банкноты остаются действительными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Обновлены 200 гривен

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 г. вводит в наличное обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен.

На оборотной стороне этих банкнот в правом верхнем углу размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Все остальные элементы дизайна и защитные характеристики остались такими же, как в банкнотах 2019, информацию о которых можно найти на официальном сайте Национального банка.

С 25 февраля 2026 года модифицированные банкноты будут распространяться среди банков Украины, инкассаторских компаний и предприятий по обработке наличных денег для обеспечения их обращения.

Гражданам не нужно обменивать старые банкноты 200 гривен на новые – оба вида остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Украины для всех видов платежей, взносов на счета, вкладов, аккредитивов и выполнения платежных операций.

Фото 2 — Нацбанк выпускает обновленные 200 грн с патриотической надписью
Фото: НБУ / НБУ

Справочно

В августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, Национальный банк приступил к выпуску модифицированных банкнот национальной валюты, дополнив дизайн лозунгом современной Украины: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" .

В обращение уже введены модифицированные банкноты:

  • с 8 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен;
  • с 21 августа 2025 - номиналом 20 гривен.

Напомним, с 1 августа 2024 года НБУ начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Автор:
Ольга Опенько