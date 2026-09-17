RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,85

44,71

EUR

52,00

51,81

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Антидроновий захист доріг: уряд спрямує майже 800 млн грн із резервного фонду

Антидроновий захист прифронтових автошляхів
Антидроновий захист прифронтових автошляхів

Уряд спрямує 789 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг, які мають стратегічне значення для оборони та логістики. 

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Сергія Корецького.

789 млн грн на антидроновий захист

Із цієї суми 357 млн грн отримає Агентство відновлення. Ще 432 млн грн направлять обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів.

Фінансування передбачене для Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.

Очікується, що роботи розпочнуть без зволікань. Уряд також доручив завершити облаштування захисту в максимально короткі терміни.

Кошти мають забезпечити захист пріоритетних автомобільних маршрутів, які використовуються для оборонних потреб і логістичного сполучення.

Раніше Кабмін виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонської області. 

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності