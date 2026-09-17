Антидроновий захист доріг: уряд спрямує майже 800 млн грн із резервного фонду

Уряд спрямує 789 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг, які мають стратегічне значення для оборони та логістики.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Сергія Корецького.

789 млн грн на антидроновий захист

Із цієї суми 357 млн грн отримає Агентство відновлення. Ще 432 млн грн направлять обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів.

Фінансування передбачене для Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.

Очікується, що роботи розпочнуть без зволікань. Уряд також доручив завершити облаштування захисту в максимально короткі терміни.

Кошти мають забезпечити захист пріоритетних автомобільних маршрутів, які використовуються для оборонних потреб і логістичного сполучення.

Раніше Кабмін виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонської області.