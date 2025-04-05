"Нова пошта" інвестує в європейські ринки 10 млн євро

У 2025 році Nova Post планує інвестувати близько 10 мільйонів євро (понад 458 млн грн) у розвиток своєї присутності на європейських ринках.

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Про це розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ця сума перевищує обсяг інвестицій попереднього року, який становив приблизно 7 мільйонів євро (майже 321 млн грн). Значна частина коштів буде спрямована на ринок Молдови, де компанія планує вкласти близько 2 мільйонів євро — удвічі більше, ніж у 2024 році.

Молдова є одним із найдинамічніших ринків Nova Post у Європі. За минулий рік обсяги роботи компанії у країні зросли утричі, що стало поштовхом для масштабної логістичної реорганізації.

Зокрема, Nova Post переїхала до нового сортувального хабу, який у п’ять разів перевищує за площею попередній об’єкт і має покращену інфраструктуру — більше рамп, зручніше розташування та під’їзд.

Наразі новий термінал у Молдові проходить процес оновлення та модернізації відповідно до потреб компанії. Обсяг інвестицій у цей об'єкт становить 500 тисяч євро.

Додамо, що у 2024 році Nova Post подвоїла обсяги доставки в Молдові, обробивши майже 4 мільйони відправлень.

Зазначимо, що 17 грудня співзасновник групи Nova Вячеслав Климов розповів Forbes Ukraine про те, що група Nova в наступному році розраховує інвестувати в розбудову бізнесу 8 млрд грн.

За його словами, близько 90% запланованої суми (7,2 млрд грн) спрямують на розвиток бізнесу в Україні, а решту – група планує вкладати в розвиток міжнародної експансії.