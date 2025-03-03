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"Нова пошта" запустила другу сонячну електростанцію 

"Нова пошта" запустила другу сонячну електростанцію 
Фото: t.me/novapostcorp

Логістична компанія "Нова пошта" запустила другу сонячну електростанцію площею 3000 м².

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Що відомо про СЕС

Зазначається, що СЕС на 700 КВт зʼявилася на терміналі у Києві. 

Вартість проєкту становить 13,5 млн грн.

Як повідомляється, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc. 

Інвестиції в енергонезалежність

За минулі роки "Нова пошта" інвестувала в енергетичну автономію 300 млн грн, і цього року планує витратити ще 150 млн грн. Таким чином компанія зменшить залежність від централізованого електропостачання та сприятиме розвитку екологічно чистої енергетики у країні. 

Зауважимо, на початку січня 2025 року на даху київського інноваційного термінала "Нової Пошти" запрацювала мегаватна електростанція на площі у 5000 квадратних метрів.  СЕС коштувала 14 мільйонів гривень, а очікувана окупність становить 3 роки.

Нагадаємо, група компаній Nova, до складу якої входить логістична компанія "Нова пошта", у квітні 2024 року створила компанію "Нова Енерджі", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом, задля забезпечення автономності та енергонезалежності об'єктів компанії.

Автор:
Світлана Манько