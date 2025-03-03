- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Нова пошта" запустила другу сонячну електростанцію
Логістична компанія "Нова пошта" запустила другу сонячну електростанцію площею 3000 м².
Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".
Що відомо про СЕС
Зазначається, що СЕС на 700 КВт зʼявилася на терміналі у Києві.
Вартість проєкту становить 13,5 млн грн.
Як повідомляється, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.
Інвестиції в енергонезалежність
За минулі роки "Нова пошта" інвестувала в енергетичну автономію 300 млн грн, і цього року планує витратити ще 150 млн грн. Таким чином компанія зменшить залежність від централізованого електропостачання та сприятиме розвитку екологічно чистої енергетики у країні.
Зауважимо, на початку січня 2025 року на даху київського інноваційного термінала "Нової Пошти" запрацювала мегаватна електростанція на площі у 5000 квадратних метрів. СЕС коштувала 14 мільйонів гривень, а очікувана окупність становить 3 роки.
Нагадаємо, група компаній Nova, до складу якої входить логістична компанія "Нова пошта", у квітні 2024 року створила компанію "Нова Енерджі", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом, задля забезпечення автономності та енергонезалежності об'єктів компанії.