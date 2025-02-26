Енергонезалежність медзакладів: вже встановлено 46 сонячних електростанцій

У 46 медичних закладах первинного рівня вже встановлено сонячні електростанції. Це дозволить використовувати сонячну енергію як джерело живлення та накопичувати її для потреб установ.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Постачання та встановлення ФЕС для закладів охорони здоровʼя відбувається у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Сонячні електростанції для лікарень

На дахах центрів первинної медико-санітарної допомоги встановлено фотовольтаїчні панелі потужністю 7 кВтпік (16 модулів) і 15 кВтпік (29 модулів).

Додаткове обладнання, зокрема мережеві та гібридні інвертори, а також акумуляторні батареї, розміщене всередині приміщень.

Сонячні електростанції працюють на основі фотовольтаїчного ефекту, що дозволяє виробляти електроенергію завдяки взаємодії сонячних променів із напівпровідниковими матеріалами панелей. Вони розглядаються як альтернативне джерело живлення для медичних закладів.

Наявність фотовольтаїчних електростанцій дасть змогу медичним закладам:

використовувати сонячну енергію як джерело живлення та накопичувати її;

дозволить закладу значно економити видатки на електроенергію та спрямовувати ці кошти на інші потреби установи.

Які подальші плани

У межах проєкту планується встановити фотовольтаїчні електростанції у 130 закладах первинної медичної допомоги в 18 областях України.

Енергетичне обладнання з’явиться у медичних установах: Волинської, Рівненської, Житомирської, Вінницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей.

Монтажні роботи наразі тривають.

Зазначається, що держава продовжує роботу над забезпеченням стабільного та безперебійного функціонування медичних закладів, а також задоволенням їхніх нагальних потреб у критично важливому обладнанні та ресурсах.

Нагадаємо, у межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Додамо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.