Энергонезависимость медучреждений: уже установлено 46 солнечных электростанций

В 46 медицинских учреждениях первичного уровня уже установлены солнечные электростанции. Это позволит использовать солнечную энергию в качестве источника питания и накапливать ее для нужд учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны по доровью.

Снабжение и установка ФЭС для учреждений здравоохранения происходит в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения и Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine).

Солнечные электростанции для больниц

На крышах центров первичной медико-санитарной помощи установлены фотовольтаические панели мощностью 7 кВт пик (16 модулей) и 15 кВт пик (29 модулей).

Дополнительное оборудование, включая сетевые и гибридные инверторы, а также аккумуляторные батареи, размещены внутри помещений.

Солнечные электростанции работают на основе фотовольтаического эффекта, позволяющего производить электроэнергию благодаря взаимодействию солнечных лучей с полупроводниковыми материалами панелей. Они рассматриваются как альтернативный источник питания для медицинских заведений.

Наличие фотовольтаических электростанций позволит медицинским учреждениям:

использовать солнечную энергию как источник питания и накапливать ее;

позволит заведению значительно экономить расходы на электроэнергию и направлять эти средства на другие нужды учреждения.

Какие дальнейшие планы

В рамках проекта планируется установить фотовольтаические электростанции в 130 заведениях первичной медицинской помощи в 18 областях Украины.

Энергетическое оборудование появится в медицинских учреждениях Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей.

Монтажные работы продолжаются.

Отмечается, что государство продолжает работу над обеспечением стабильного и бесперебойного функционирования медицинских учреждений, а также удовлетворением их неотложных потребностей в критически важном оборудовании и ресурсах.

Напомним, в рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Добавим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.