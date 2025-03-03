Логистическая компания " Новая почта " запустила вторую солнечную электростанцию площадью 3000 м².

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Что известно о СЭС

Отмечается, что СЭС на 700 кВт появилась на терминале в Киеве.

Стоимость проекта составляет 13,5 млн. грн.

Как сообщается, летом станции будут работать на свою полную мощность и смогут покрыть 100% потребностей терминалов в электроэнергии в дневное время.

Инвестиции в энергонезависимость

За прошлые годы "Новая почта" инвестировала в энергетическую автономию 300 млн. грн., и в этом году планирует потратить еще 150 млн. грн. Таким образом, компания уменьшит зависимость от централизованного электроснабжения и будет способствовать развитию экологически чистой энергетики в стране.

В начале января 2025 года на крыше киевского инновационного терминала "Новой Почты" заработала мегаватная электростанция на площади в 5000 квадратных метров. СЭС стоила 14 миллионов гривен, а ожидаемая окупаемость составляет 3 года.

Напомним, группа компаний Nova, в состав которой входит логистическая компания "Новая почта", в апреле 2024 года создала компанию "Новая Энерджи", которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом, для обеспечения автономности и энергонезависимости объектов компании.