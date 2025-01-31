4 млн відправлень та близько 700 тисяч клієнтів: "Нова пошта" підбила підсумки роботи в Молдові

"Нова пошта" у 2024 році подвоїла обсяги доставки в Молдові, обробивши майже 4 мільйони відправлень. Понад 600 тисяч посилок було доставлено клієнтам через пункти видачі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За підсумками минулого року, обсяг сплачених податків "Новою поштою" в бюджет Молдови зріс на 87% (склав 28,6 млн леїв), кількість внутрішніх відправлень - на 26%, а міжнародних - у чотири рази, досягнувши 3 мільйонів.

Найчастіше молдавани отримують посилки з Китаю, США, Румунії та України, причому найбільшою популярністю користуються такі магазини, як Temu, Joom, Aliexpress, iHerb, Zapatos і MakeUp.

В повідомленні нагадується, що минулого року "Нова пошта" в Молдові першою в країні запропонувала клієнтам новий формат точок сервісу — пункти видачі. Компанія й досі залишається єдиною, що надає таку послугу в країні.

Крім того, "Нова пошта" в Молдові має найбільшу мережу поштоматів у 20-ти містах країни, також поштомати розташовані у мережі супермаркетів Kaufland, Linella, Merci та Local, а всі компанії націлені на тривале партнерство. В Молдові працює 31 відділення поштового оператора та 3 сучасні сортувальні термінали.

Нагадаємо, у 2024 році “Нова пошта” доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком. У першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.

Також повідомлялось, що "Нова пошта" скасувала плату в розмірі 0,5% від оголошеної вартості посилки у разі відмови отримувача. Тепер повернення відправлення до відправника є безкоштовним.