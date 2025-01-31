4 млн доставок и около 700 тысяч клиентов: "Новая почта" подвела итоги работы в Молдове

"Новая почта" в 2024 году удвоила объемы доставки в Молдове, обработав около 4 миллионов отправлений. Более 600 тысяч посылок были доставлены клиентам через пункты выдачи.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По итогам прошлого года объем уплаченных налогов "Новой почтой" в бюджет Молдовы вырос на 87% (составил 28,6 млн леев), количество внутренних отправлений — на 26%, а международных — в четыре раза, достигнув 3 миллионов.

Чаще всего молдаване получают посылки из Китая, США, Румынии и Украины, причем наибольшей популярностью пользуются такие магазины, как Temu, Joom, Aliexpress, iHerb, Zapatos и MakeUp.

В сообщении напоминается, что в прошлом году "Новая почта" в Молдове первой в стране предложила клиентам новый формат точек сервиса – пункты выдачи. Компания до сих пор остается единственной, которая оказывает такую услугу в стране.

Кроме того, "Новая почта" в Молдове имеет самую большую сеть почтоматов в 20-ти городах страны, а также почтоматы расположены в сети супермаркетов Kaufland, Linella, Merci и Local, а все компании нацелены на длительное партнерство. В Молдове работает 31 отделение почтового оператора и 3 современных сортировочных терминала.

Напомним, в 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом. В первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.

Также сообщалось, что "Новая почта" отменила плату в размере 0,5% от объявленной стоимости посылки при отказе получателя. Теперь возврат отправки к отправителю является бесплатным.