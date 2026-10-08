Сенат США требует от Трампа ударить по "теневому флоту" РФ и закрыть финансовые лазейки

Высокопоставленные представители обеих партий в Сенате США обратились в администрацию Дональда Трампа с требованием немедленно задействовать санкции против Российской Федерации, предусмотренные недавно принятым законом Грэмма.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Associated Press.

Соответствующий открытый призыв подготовили председатель Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Викер и ведущая демократ Комитета по международным отношениям Джин Шахин.

Документ адресован министру финансов Скотту Бессенту и государственному секретарю Марку Рубио.

Авторы отмечают, что каждый день промедления и отсутствия максимального экономического давления позволяет Москве и дальше наращивать военную эскалацию.

Удар по "теневому флоту"

Основным приоритетом для Соединенных Штатов американские законодатели назвали решительное противодействие российскому "теневому флоту" танкеров.

Россия активно использует эти суда для транспортировки нефти в обход международных ограничений. Кроме того, сенаторы призвали принять срочные меры для прекращения функционирования новой российской спутниковой системы, о потенциальных угрозах которой ранее предупреждала Украина.

Не менее важной задачей является полная блокировка поставок в РФ технологий двойного назначения, которые враг напрямую задействует для обеспечения потребностей своего фронта.

Ликвидация финансовых лазейок

Отдельное внимание в письме уделено закрытию многочисленных финансовых лазейок, позволяющих Кремлю успешно обходить уже существующие санкционные запреты.

Сенаторы убеждены, что иностранные финансовые учреждения необходимо жестко поставить перед категорическим выбором: либо ведение бизнеса из США, либо прямое финансирование российской военной агрессии, ведь совмещать оба направления просто невозможно.

По мнению авторов обращения, нынешняя американская администрация обязана полностью парализовать глобальные финансовые сети, обеспечивающие Москве возможность избегания наказания.

Подписанты письма также рекомендовали исполнительной власти сосредоточить особое внимание на зарубежных банках, расположенных в Шанхае, а также на все более широкой сети финансовых институтов в Кыргызстане.

По данным агентства, именно эти структуры активно служат каналами для отмывания подсанкционного капитала России. По мнению влиятельных сенаторов, только всеобъемлющее и бескомпромиссное давление на финансовые и логистические магистрали агрессора способно изменить ситуацию на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России, который позволяет вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.