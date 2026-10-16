Конгресс требует от Трампа ввести "адские санкции" против России до 18 октября

Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа полностью применить санкции против России и Ирана, предусмотренные законом имени сенатора Линдси Грэма. Законодатели настаивают на введении ограничений до 18 октября, чтобы усилить экономическое давление на Кремль и заставить его более серьезно отнестись к мирным переговорам.

Как пишет Dilo, об этом говорится в совместном обращении конгрессменов, обнародованном на сайте главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола.

Согласно заявлению, документ подписали 22 конгрессмена. В своем обращении они подчеркнули, что США должны оказывать максимальное давление на главу РФ Владимира Путина, использовав все предусмотренные законом инструменты, чтобы ограничить ресурсы, которыми Москва финансирует войну против Украины.

Законодатели напомнили, что Трамп подписал закон Грэмма о санкциях против России и Ирана и призвали главу Белого дома к его исполнению до первого дедлайна – 18 октября, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным переговорам.

Конгрессмены требуют от Трампа:

в полной мере обеспечить соблюдение обязательных санкций в отношении российских чиновников, олигархов, банков, государственных и иностранных организаций;

ввести вторичные пошлины на крупных покупателей российских энергоносителей;

усилить борьбу с уклонением от санкций, в том числе со стороны иностранных финансовых учреждений, операторов теневого флота и посредников, способствующих российским энергетическим операциям.

Законодатели призвали Белый дом предоставить Конгрессу четкие объяснения относительно запланированных санкций и тарифов, возможных отсрочок и критериев оценки эффективности ограничений.

Законопроект об "адских" санкциях против России

Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители. Это может касаться, в частности, Китая и Индии.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал этот документ.

Министерство иностранных дел Индии уже предупредило официальный Вашингтон, что намерение ввести штрафные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, навредит двусторонним взаимоотношениям и стабильности глобального рынка энергоносителей.

Ранее высокопоставленные представители обеих партий в Сенате США обратились в администрацию Дональда Трампа с требованием немедленно задействовать санкции против Российской Федерации, предусмотренные недавно принятым законом Грэмма.