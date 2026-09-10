Банки РФ столкнулись с рекордным дефицитом денег с весны 2022 года

Российским банкам критически не хватает свободных наличных денег. Дефицит средств в системе по состоянию на сентябрь 2026 достиг 2,85 трлн рублей. Хуже ситуация была только в марте 2022 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Денег в кассах и на счетах стало меньше сразу по двум причинам: люди и бизнес активно снимают наличные, а сами банки до 8 сентября должны были перечислить обязательные резервы в Центробанк.

Чтобы закрыть дыру, регулятор экстренно выдал банкам дополнительные кредиты, в том числе еще 460 млрд рублей под 15% годовых.

Почему в России массово забирают деньги из банков

Только за первые дни сентября со счетов сняли еще более 150 млрд. рублей. Всего с начала года вне банков оказалось более 2,75 трлн рублей наличных денег. На это есть несколько причин:

Налоги и перебои со связью: с 2026 г. в РФ выросли налоги, поэтому продавцы дают скидки за оплату бумажными деньгами. Также бизнес страхуется от частых сбоев Интернета;

Низкие проценты по вкладам: Центробанк снижает ставки, поэтому держать сбережения на депозитах стало невыгодно – после окончания договоров деньги просто забирают;

Страх за сбережения: люди держат бумажные деньги дома из-за тревоги за банки, ожидания новых санкций и последующих изменений в стране;

Вывод денег за границу: за первые полгода из страны вывели около 20 млрд долларов. Еще более 12 млрд долларов Центробанк записал в неизвестные операции, направление которых даже не смогло определить.

Кроме рублей, банкам не хватает и юаней. Из-за длинных праздников в Китае в начале октября занимать китайскую валюту стало дороже, поэтому финучреждения взяли в Центробанке еще 150 млн юаней.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обналичили рекордные $25 млрд на фоне тревоги из-за войны. За первые семь месяцев 2026 года объем бумажных денег вне банков в РФ подскочил на 2,1 триллиона рублей (около 25 млрд долларов) – это самый быстрый темп с начала войны.