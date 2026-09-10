Банки РФ зіткнулися з рекордним дефіцитом грошей із весни 2022 року

Російським банкам критично бракує вільної готівки. Дефіцит коштів у системі станом на вересень 2026 року досяг 2,85 трлн рублів. Гіршою ситуація була лише в березні 2022 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Грошей у касах і на рахунках поменшало одразу з двох причин: люди й бізнес активно знімають готівку, а самі банки до 8 вересня мали перерахувати обов'язкові резерви до Центробанку.

Щоб закрити дірку, регулятор екстрено видав банкам додаткові кредити, зокрема ще 460 млрд рублів під 15% річних.

Чому в Росії масово забирають гроші з банків

Тільки за перші дні вересня з рахунків зняли ще понад 150 млрд рублів. Загалом із початку року поза банками опинилося понад 2,75 трлн рублів готівки. На це є кілька причин:

Податки та перебої зі зв'язком: із 2026 року в РФ зросли податки, тому продавці дають знижки за оплату паперовими грошима. Також бізнес страхується від частих збоїв інтернету;

Низькі відсотки за вкладами: Центробанк знижує ставки, тому тримати заощадження на депозитах стало невигідно — після закінчення договорів гроші просто забирають;

Страх за заощадження: люди тримають паперові гроші вдома через тривогу за банки, очікування нових санкцій та подальших змін у країні;

Виведення грошей за кордон: за перші пів року з країни вивели майже 20 млрд доларів. Ще понад 12 млрд доларів Центробанк записав у невідомі операції, напрямок яких навіть не зміг визначити.

Крім карбованців, банкам бракує і юанів. Через довгі свята в Китаї на початку жовтня позичати китайську валюту стало дорожче, тож фінустанови взяли в Центробанку ще 150 млн юанів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни перевели в готівку рекордні $25 млрд на тлі тривоги через війну. За перші сім місяців 2026 року обсяг паперових грошей поза банками в РФ підскочив на 2,1 трильйона рублів (близько 25 млрд доларів) — це найшвидший темп з початку війни.