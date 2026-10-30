Европу на переговорах по Украине могут представлять три государства

США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как основных представителей Европы на переговорах по завершению войны России против Украины. Такой формат известен как E3.

Как пишет Dilo, об этом информирует Financial Times и со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговорного процесса.

По информации издания, американская сторона считает именно эти три государства наиболее вероятными представителями европейских интересов за столом переговоров. В то же время, окончательного решения об участии европейских стран пока не приняли.

Что известно о формате E3

Один из европейских дипломатов рассказал Financial Times, что специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер обсудили участие формата E3 с украинскими властями во время своего визита в Киев в сентябре.

Таким образом, Вашингтон рассматривает возможность привлечения к переговорам трех влиятельных европейских государств – Германии, Франции и Великобритании.

Однако пока речь идет только о предполагаемом формате представительства, а не об окончательно утвержденном составе участников переговоров.

Почему в Европе возникли оговорки

Идея представительства всей Европы только тремя странами вызывает беспокойство в других европейских государствах.

Как отмечают собеседники Financial Times, Германия, Франция и Великобритания относятся к самым влиятельным странам континента. В то же время, их участие от имени всей Европы может вызвать недовольство меньших государств, которые также хотят быть представлены при обсуждении будущего безопасности континента.

Один из дипломатов подчеркнул, что сначала Европа должна добиться своего места за столом переговоров, а уже после этого определять конкретных представителей.

Следовательно, вопрос европейского представительства остается открытым. Несмотря на то, что США рассматривают формат E3 как один из возможных вариантов, механизм участия европейских стран в переговорах по завершению войны в Украине еще нуждается в согласовании.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать свои энергетические ресурсы для расширения экономических договоренностей с США, в частности, в сферах поставок газа, удобрений и урегулирования вопроса замороженных активов. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договоренности о дизельном топливе могут стать первым шагом к более широкому сотрудничеству между Вашингтоном и Москвой .