Європу на переговорах щодо України можуть представляти три держави

США розглядають Німеччину, Францію та Велику Британію як основних представників Європи на переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Такий формат відомий як E3.

Як пише Dilo, про це інформує Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорного процесу.

За інформацією видання, американська сторона вважає саме ці три держави найбільш імовірними представниками європейських інтересів за столом переговорів. Водночас остаточного рішення щодо участі європейських країн поки не ухвалили.

Що відомо про формат E3

Один із європейських дипломатів розповів Financial Times, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорили участь формату E3 з українською владою під час свого візиту до Києва у вересні.

Таким чином, Вашингтон розглядає можливість залучення до переговорів трьох впливових європейських держав — Німеччини, Франції та Великої Британії.

Однак поки йдеться лише про ймовірний формат представництва, а не про остаточно затверджений склад учасників переговорів.

Чому в Європі виникли застереження

Ідея представництва всієї Європи лише трьома країнами викликає занепокоєння в інших європейських державах.

Як зазначають співрозмовники Financial Times, Німеччина, Франція та Велика Британія належать до найвпливовіших країн континенту. Водночас їхня участь від імені всієї Європи може викликати невдоволення менших держав, які також хочуть бути представленими під час обговорення майбутнього безпеки континенту.

Один із дипломатів наголосив, що спочатку Європа має домогтися власного місця за столом переговорів, а вже після цього визначати конкретних представників.

Отже, питання європейського представництва залишається відкритим. Попри те, що США розглядають формат E3 як один із можливих варіантів, механізм участі європейських країн у переговорах щодо завершення війни в Україні ще потребує узгодження.

Раніше повідомлялось, шо Росія може використати свої енергетичні ресурси для розширення економічних домовленостей зі США, зокрема у сферах постачання газу, добрив і врегулювання питання заморожених активів. Президент України Володимир Зеленський вважає, що домовленості щодо дизельного пального можуть стати першим кроком до ширшої співпраці між Вашингтоном і Москвою.