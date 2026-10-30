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Добавке приписывали лечебные свойства: АМКУ оштрафовал импортера на 955 тыс. грн

АМКУ оштрафовал импортера на 955 тыс. грн
АМКУ оштрафовал импортера на 955 тыс. грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Актифарм", импортера диетической добавки "Кадван", на 955 тыс. грн за распространение информации, вводящей потребителей в заблуждение. Компания заявляла, в частности, о способности добавки способствовать восстановлению и укреплению костной ткани, защищать сердце и сосуды и противодействовать развитию сахарного диабета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета Украины.

Спорную информацию размещали на упаковке диетической добавки, в листе-вкладке и на веб-сайте компании.

В частности, потребителям сообщали, что прием "Кадвана" рекомендован для поддержания восстановления костной ткани после травм и переломов, укрепления, защиты сосудов, сердца и мозга, а также противодействия развитию сахарного диабета и его осложнений.

АМКУ не нашел подтверждения заявленных свойств

В подтверждение таких утверждений "Актифарм" предоставил материалы исследований витамина К2 и его влияния на отдельные органы человека.

Однако, как установил Комитет, приведенные научные источники не содержали подтверждения того, что именно диетическая добавка Кадван имеет заявленные свойства с учетом ее полного состава.

В состав продукта, кроме витамина К2, входят среднецепочечные триглицериды, желатин и глицерин.

Министерство здравоохранения Украины также сообщило, что использование утверждений, связанных с облегчением течения заболеваний относительно диетической добавки может создавать у потребителей впечатление о наличии у нее лечебных свойств.

Проведенный АМКУ опрос потребителей показал, что такая информация могла влиять на решение о приобретении продукта. Заявленные свойства добавки при этом могли восприниматься как характерные для лекарственного средства.

В Комитете пришли к выводу, что таким образом "Актифарм" мог получить неправомерные конкурентные преимущества, в частности, перед производителями и продавцами лекарственных средств.

Действия компании признали нарушением статьи 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения вводящей в заблуждение информации. На компанию наложили штраф в размере 955 тыс. грн.

Во время рассмотрения дела "Актифарм" сообщил АМКУ, что перестал распространять спорную информацию, обновил вебсайт и начал продавать "Кадван" в обновленной упаковке.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки "Лив-Кер" более чем на 1,66 млн грн за распространение обманчивой информации о ее свойствах. В ходе рассмотрения дела компания признала возбуждение, прекратила реализацию добавки и начала ее отзыв с украинского рынка.

Автор:
Татьяна Гойденко

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