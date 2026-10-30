Добавке приписывали лечебные свойства: АМКУ оштрафовал импортера на 955 тыс. грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Актифарм", импортера диетической добавки "Кадван", на 955 тыс. грн за распространение информации, вводящей потребителей в заблуждение. Компания заявляла, в частности, о способности добавки способствовать восстановлению и укреплению костной ткани, защищать сердце и сосуды и противодействовать развитию сахарного диабета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета Украины.

Спорную информацию размещали на упаковке диетической добавки, в листе-вкладке и на веб-сайте компании.

В частности, потребителям сообщали, что прием "Кадвана" рекомендован для поддержания восстановления костной ткани после травм и переломов, укрепления, защиты сосудов, сердца и мозга, а также противодействия развитию сахарного диабета и его осложнений.

АМКУ не нашел подтверждения заявленных свойств

В подтверждение таких утверждений "Актифарм" предоставил материалы исследований витамина К2 и его влияния на отдельные органы человека.

Однако, как установил Комитет, приведенные научные источники не содержали подтверждения того, что именно диетическая добавка Кадван имеет заявленные свойства с учетом ее полного состава.

В состав продукта, кроме витамина К2, входят среднецепочечные триглицериды, желатин и глицерин.

Министерство здравоохранения Украины также сообщило, что использование утверждений, связанных с облегчением течения заболеваний относительно диетической добавки может создавать у потребителей впечатление о наличии у нее лечебных свойств.

Проведенный АМКУ опрос потребителей показал, что такая информация могла влиять на решение о приобретении продукта. Заявленные свойства добавки при этом могли восприниматься как характерные для лекарственного средства.

В Комитете пришли к выводу, что таким образом "Актифарм" мог получить неправомерные конкурентные преимущества, в частности, перед производителями и продавцами лекарственных средств.

Действия компании признали нарушением статьи 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения вводящей в заблуждение информации. На компанию наложили штраф в размере 955 тыс. грн.

Во время рассмотрения дела "Актифарм" сообщил АМКУ, что перестал распространять спорную информацию, обновил вебсайт и начал продавать "Кадван" в обновленной упаковке.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки "Лив-Кер" более чем на 1,66 млн грн за распространение обманчивой информации о ее свойствах. В ходе рассмотрения дела компания признала возбуждение, прекратила реализацию добавки и начала ее отзыв с украинского рынка.