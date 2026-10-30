Добавці приписували лікувальні властивості: АМКУ оштрафував імпортера на 955 тис. грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Актіфарм", імпортера дієтичної добавки "Кадван", на 955 тис. грн за поширення інформації, що вводить споживачів в оману. Компанія заявляла, зокрема, про здатність добавки сприяти відновленню та зміцненню кісткової тканини, захищати серце і судини та протидіяти розвитку цукрового діабету.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету України.

Спірну інформацію розміщували на упаковці дієтичної добавки, в аркуші-вкладці та на вебсайті компанії.

Зокрема, споживачам повідомляли, що прийом "Кадвану" рекомендований для підтримки відновлення кісткової тканини після травм і переломів, її зміцнення, захисту судин, серця та мозку, а також протидії розвитку цукрового діабету та його ускладнень.

АМКУ не знайшов підтвердження заявлених властивостей

На підтвердження таких тверджень "Актіфарм" надав матеріали досліджень вітаміну К2 та його впливу на окремі органи людини.

Однак, як встановив Комітет, наведені наукові джерела не містили підтвердження того, що саме дієтична добавка "Кадван" має заявлені властивості з урахуванням її повного складу.

До складу продукту, крім вітаміну К2, входять середньоланцюгові тригліцериди, желатин та гліцерин.

Міністерство охорони здоров'я України також повідомило, що використання тверджень, пов'язаних із полегшенням перебігу захворювань, щодо дієтичної добавки може створювати у споживачів враження про наявність у неї лікувальних властивостей.

Проведене АМКУ опитування споживачів засвідчило, що така інформація могла впливати на рішення про придбання продукту. Заявлені властивості добавки при цьому могли сприйматися як характерні для лікарського засобу.

У Комітеті дійшли висновку, що таким чином "Актіфарм" міг отримати неправомірні конкурентні переваги, зокрема перед виробниками та продавцями лікарських засобів.

Дії компанії визнали порушенням статті 15-1 закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. На компанію наклали штраф у розмірі 955 тис. грн.

Під час розгляду справи "Актіфарм" повідомив АМКУ, що припинив поширювати спірну інформацію, оновив вебсайт та почав продавати "Кадван" в оновленому пакуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки "Лів-Кер" на понад 1,66 млн грн за поширення оманливої інформації про її властивості. Під час розгляду справи компанія визнала порушення, припинила реалізацію добавки та розпочала її відкликання з українського ринку.