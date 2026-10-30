Сеть из 5000 фирм: Иран тайно скупает компоненты для оружия через РФ, Китай и ОАЭ

Власти Ирана развернули масштабную сеть из более чем 5000 юридических лиц для приобретения военного оборудования и товаров двойного назначения по всему миру. Ключевыми партнерами в этих схемах выступают Россия и Китай, которые помогают Тегерану обходить международные санкции и морскую блокаду со стороны США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расследование Reuters.

Для заключения соглашений Иран создал сеть фирм, связанных с местной армией или Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Названия этих компаний построены по единому шаблону: аббревиатура MOD (Ministry of Defence) и числовой номер, например MOD 346428.

Снабжение осуществляют проверенными маршрутами: Россия преимущественно отправляет грузы судами через Каспийское море, а Китай — транспортными самолетами. Только в июне Иран приобрел у РФ партию детонаторов для боевых частей ракет и дронов на 1,9 млн долларов. В целом с января 2025 года стороны провели по меньшей мере пять таких поставок на сумму 7,6 млн. долларов.

Западная техника и закупки в ОАЭ

Фиктивные посредники позволяют Тегерану покупать оборудование не только в Москве или Пекине, но и на Западе. В течение 2025-2026 годов иранская сторона импортировала тысячи пикапов и грузовиков марок Toyota и Iveco, которые сначала оформлялись для экспорта в страны Центральной Азии, а затем были переработаны на мобильные пусковые платформы.

Также в схемах задействованы юрисдикции других государств, в частности, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов. С начала войны против США и Израиля Тегеран приобрел зарегистрированных в ОАЭ товаров (преимущественно электроники) на 27 млн долларов, несмотря на то, что территория и нефтяные танкеры Эмиратов подвергались иранским ударам.

Официальные представители Вашингтона, Москвы, Тегерана и Абу Даби отказались комментировать расследование. В то же время в Министерстве иностранных дел Китая категорически отвергли любую причастность к помощи Ирана.

Реакция Трампа и оценка экспертов по союзу четырех стран

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что не верит в передачу существенной военной помощи Ирану со стороны РФ и Китая, отметив, что американская разведка быстро зафиксировала бы такие действия.

В то же время аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института Джорджа Буша-младшего в докладе Human Rights Abuses in Drone Production в Yelabuga о заводе по производству дронов в Елабуге пришли к выводу о долгосрочном альянсе. По оценке экспертов четырехсторонний союз Китая, РФ, Ирана и Северной Кореи стабильно крепнет вокруг общей стратегической цели — подрыва лидерства США и разрушения мирового порядка, основанного на нормах международного права.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний за поставку оружия в Иран. Министерство финансов США и Госдепартамент ввели ограничения против 13 физических и юридических лиц, которые помогали Тегерану закупать вооружение и детали для военного производства.