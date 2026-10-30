Мережа з 5000 фірм: Іран таємно скуповує компоненти для зброї через РФ, Китай та ОАЕ

Влада Ірану розгорнула масштабну мережу з понад 5000 юридичних осіб для придбання військового обладнання та товарів подвійного призначення по всьому світу. Ключовими партнерами в цих схемах виступають Росія та Китай, які допомагають Тегерану обходити міжнародні санкції та морську блокаду з боку США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на розслідування Reuters.

Для укладання угод Іран створив мережу фірм, пов'язаних із місцевою армією або Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Назви цих компаній побудовані за єдиним шаблоном: абревіатура MOD (Ministry of Defence) та числовий номер, як-от MOD 346428.

Постачання здійснюють перевіреними маршрутами: Росія переважно відправляє вантажі суднами через Каспійське море, а Китай — транспортними літаками. Лише у червні Іран придбав у РФ партію детонаторів для бойових частин ракет і дронів на 1,9 млн доларів. Загалом із січня 2025 року сторони провели щонайменше п'ять таких постачань на суму 7,6 млн доларів.

Західна техніка та закупівлі в ОАЕ

Фіктивні посередники дозволяють Тегерану купувати обладнання не лише в Москві чи Пекіні, а й на Заході. Упродовж 2025–2026 років іранська сторона імпортувала тисячі пікапів та вантажівок марок Toyota та Iveco, які спершу оформлювалися для експорту до країн Центральної Азії, а згодом були перероблені на мобільні пускові платформи.

Також у схемах задіяні юрисдикції інших держав, зокрема Німеччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. З початку війни проти США та Ізраїлю Тегеран придбав зареєстрованих в ОАЕ товарів (переважно електроніки) на 27 млн доларів попри те, що територія та нафтові танкери Еміратів зазнавали іранських ударів.

Офіційні представники Вашингтона, Москви, Тегерана та Абу-Дабі відмовилися коментувати розслідування. Водночас у Міністерстві закордонних справ Китаю категорично відкинули будь-яку причетність до допомоги Ірану.

Реакція Трампа та оцінка експертів щодо союзу чотирьох країн

Президент США Дональд Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social, що не вірить у передачу суттєвої військової допомоги Ірану з боку РФ та Китаю, наголосивши, що американська розвідка швидко зафіксувала б такі дії.

Натомість аналітики вашинґтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та Інституту Джорджа Буша-молодшого у доповіді Human Rights Abuses in Drone Production at Yelabuga щодо заводу з виробництва дронів у Єлабузі дійшли висновку про існування довгострокового альянсу. За оцінкою експертів, чотиристоронній союз Китаю, РФ, Ірану та Північної Кореї стабільно міцніє навколо спільної стратегічної мети — підриву лідерства США та руйнування світового порядку, базованого на нормах міжнародного права.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ввели санкції проти російських компаній за постачання зброї до Ірану. Міністерство фінансів США та Держдепартамент запровадили обмеження проти 13 фізичних і юридичних осіб, які допомагали Тегерану закуповувати озброєння та деталі для військового виробництва.