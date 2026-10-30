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Польская компания планирует построить ВЭС в Одесской области мощностью 162 МВт: детали проекта

ВЕС
В Одесской области построят новую ветроэлектростанцию / Freepik

Польская компания Grupa Mosty планирует построить в Одесской области ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью 162 МВт. Привлечь финансирование для проекта девелопер рассчитывает во втором-третьем кварталах 2027 года, а запустить станцию до конца 2028-го.

Как пишет Dilo, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

К первому кварталу 2027 года компания планирует подготовить проект к строительству – получить статус ready-to-build (технические условия и разрешительные документы – ред.). Он значит, что нужные предварительные процедуры завершены и объект готов перейти к строительному шагу.

Что известно о ветропарк

Проект предусматривает установку 36 ветротурбин производителя Vestas. Однако контракт на их поставку пока не подписан.

Grupa Mosty также ведет переговоры с потенциальными подрядчиками. Речь идет о строительных работах, создании электрической инфраструктуры и монтаже оборудования.

После запуска ветроэлектростанции, девелопер планирует дополнительно установить систему накопления энергии.

Финансирование проекта

В сентябре компания получила право на поддержку 162 МВт ветровой генерации по результатам аукциона по распределению квоты поддержки в Украине.

В то же время, для реализации проекта Grupa Mosty еще должно привлечь финансирование. Компания рассчитывает завершить этот процесс во втором или третьем квартале 2027 года.

Ранее сообщалось, что международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность выделить до €60 млн для строительства двух ветроэлектростанций в Украине общей мощностью 257,6 МВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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