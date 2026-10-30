Польська компанія планує побудувати ВЕС на Одещині потужністю 162 МВт: деталі проєкту

Польська компанія Grupa Mosty планує побудувати в Одеській області вітроелектростанцію (ВЕС) потужністю 162 МВт. Залучити фінансування для проєкту девелопер розраховує у другому–третьому кварталах 2027 року, а запустити станцію — до кінця 2028-го.

Як пише Dilo, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

До першого кварталу 2027 року компанія планує підготувати проєкт до будівництва — отримати статус ready-to-build (технічні умови та дозвільні документи — ред.). Він означає, що необхідні підготовчі процедури завершені й об'єкт готовий перейти до будівельного етапу.

Що відомо про вітропарк

Проєкт передбачає встановлення 36 вітротурбін виробника Vestas. Однак контракт на їх постачання поки не підписаний.

Grupa Mosty також веде переговори з потенційними підрядниками. Йдеться про будівельні роботи, створення електричної інфраструктури та монтаж обладнання.

Після запуску вітроелектростанції девелопер планує додатково встановити систему накопичення енергії.

Фінансування проєкту

У вересні компанія отримала право на підтримку 162 МВт вітрової генерації за результатами аукціону з розподілу квоти підтримки в Україні.

Водночас для реалізації проєкту Grupa Mosty ще має залучити фінансування. Компанія розраховує завершити цей процес у другому або третьому кварталі 2027 року.

Раніше повідомлялося, що міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надати до €60 млн для будівництва двох вітроелектростанцій в Україні загальною потужністю 257,6 МВт.