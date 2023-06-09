ЗСУ провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту– ISW

Збройні сили України провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з неділі, 4 червня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські офіційні особи повідомили, що українські сили перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку та досягають від 200 метрів до майже двох кілометрів на флангах міста.

З 4 червня українські сили досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей. Крім того, українські війська здійснили атаку на заході Запорізької області в ніч із 7 на 8 червня, але, схоже, не досягли успіхів у рамках цієї атаки.

Російські війська, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтовано і, за повідомленнями, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.

Російські джерела почали повідомляти пізно вночі 7 червня, що частини українських бригад, які нещодавно були оснащені західним обладнанням, розпочали атаку на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області. Декілька російських мілблогерів стверджували, що українські сили наступали вздовж лінії Мала Токмачка-Пологи з метою прорвати російську оборонну лінію між Роботиним і Вербовим (обидва приблизно за 15 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела визнали, що українські сили прорвали першу лінію оборони на цьому напрямі, яку утримували частини 291-го і 70-го мотострілецьких полків.

Доступні геолокаційні відеозаписи бойових дій свідчать про те, що обмежені українські сили перетнули трасу N08 Пологи-Воскресенка, але російські джерела вказують на те, що російські сили, ймовірно, відтіснили українців у напрямку Оріхова до лінії фронту та повернули втрачені позиції.

За повідомленнями, 8 червня українські сили також втратили транспортні засоби, надані Заходом.

"Під час будь-якої військової операції втрати неминучі. Під час будь-яких наступальних операцій українські сили зазнають втрат, у тому числі як західної, так і радянської техніки. Втрата техніки — у тому числі західної — на початку контрнаступу не є показником майбутнього прогресу контрнаступу України. Важливо не перебільшувати вплив початкових втрат західної чи будь-якої іншої техніки, особливо в боях для прориву проти підготовлених оборонних позицій", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що українські атаки на Запорізькому напрямку не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

"Контрнаступ України, ймовірно, складатиметься з багатьох заходів різного масштабу, в тому числі більш локальних атак, як це спостерігалося в цьому секторі 8 червня, і менші зусилля не відображають максимального потенціалу української чисельності або ефективності. Україна задіяла лише частину великого резерву сил, доступних для проведення контрнаступальних операцій", - наголошують в ISW.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що Збройні сили України після місяців запеклих боїв перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку. На різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники просунулися вперед від 200 до 1100 метрів.

Як повідомляє розвідка Британії, українські війська тримають ініціативу на багатьох ділянках фронту, попри важкі бої.