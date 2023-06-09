ВСУ провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта – ISW

Вооруженные силы Украины провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных усилий, которые разворачиваются с воскресенья, 4 июня.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские официальные лица сообщили, что украинские силы перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и достигают от 200 метров до двух километров на флангах города.

С 4 июня украинские силы добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, украинские войска совершили атаку на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, но, похоже, не добились успехов в рамках этой атаки.

Российские войска, очевидно, защищались от этой атаки доктринально обоснованно и, по сообщениям, восстановили свои начальные позиции по состоянию на 8 июня.

Российские источники начали сообщать поздно ночью 7 июня, что части украинских бригад, недавно оснащенных западным оборудованием, начали атаку юго-западнее Орехова на западе Запорожской области. Несколько российских милблогеров утверждали, что украинские силы наступали вдоль линии Малая Токмачка-Пологи с целью прорвать российскую оборонную линию между Роботиным и Вербовым (оба примерно в 15 км юго-восточнее Орехова).

Российские источники признали, что украинские силы прорвали первую линию обороны в этом направлении, которую удерживали части 291-го и 70-го мотострелковых полков.

Доступные геолокационные видеозаписи боевых действий свидетельствуют о том, что ограниченные украинские силы пересекли трассу N08 Пологи-Воскресенка, но российские источники указывают на то, что российские силы, вероятно, оттеснили украинцев в направлении Орехова к линии фронта и вернули утраченные позиции.

По сообщениям, 8 июня украинские силы также потеряли транспортные средства, предоставленные Западом.

"Во время любой военной операции потери неизбежны. Во время любых наступательных операций украинские силы понесут потери, в том числе как западной, так и советской техники. Потеря техники — в том числе западной — в начале контрнаступления не является показателем будущего прогресса контрнаступления Украины. Важно не преувеличивать влияние начальных потерь западной или любой другой техники, особенно в боях для прорыва против подготовленных оборонных позиций", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что украинские атаки на Запорожском направлении не отражают полный объем украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении.

"Контрнаступление Украины, вероятно, будет состоять из многих мер разного масштаба, в том числе более локальных атак, как это наблюдалось в этом секторе 8 июня, и меньшие усилия не отражают максимального потенциала украинской численности или эффективности. Украина задействовала лишь часть большого резерва сил, доступных для проведения контрнаступательных операций", - отмечают в ISW.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины после месяцев упорных боев перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении. На разных участках Бахмутского направления украинские защитники продвинулись вперед от 200 до 1100 метров.

Как сообщает разведка Британии, украинские войска держат инициативу на многих участках фронта, несмотря на тяжелые бои.