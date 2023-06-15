ВСУ освобождают территории на восточном и южном направлениях – Минобороны

С начала контранступа за прошедшие полторы недели украинские войска на восточном направлении продвинулись более чем на 3 километра.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на южном направлении ситуация тоже достаточно похожая. Там ВСУ постепенно, но достаточно уверенно продвигаются вперед.

Маляр подчеркнула, что на Юге российские захватчики оказывают мощное сопротивление. Силы обороны сталкиваются со сплошным минированием полей, их атакуют с использованием дронов-камикадзе и интенсивно обстреливают.

В Бахмутском направлении враг также подтягивает резервы и всеми силами пытается не допустить продвижения украинских военных.

"Вместе с тем Силы обороны Украины не дают врагу реализовать его планы, враг не может продвигаться и не может там эффективно сдерживать ВСУ", - резюмировала она.

Кроме того, Объединенный пресс-центр Сил обороны таврийского направления сообщает, что украинские военные продвигаются и на Таврийском направлении.

Согласно сообщению, в районе Угледара Донецкой области ВСУ удалось приблизиться к позициям окупантов еще на 1 км. Украинские защитники двигаются вперед в условиях тяжелых боев.

На таврическом направлении силы обороны делают все возможное, чтобы выбивать врага с позиции. Наши воины системно уничтожают русскую живую силу и их технику. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот, уничтожены и повреждены 59 единиц вооружения и военной техники.

В Министерстве обороны заявляют, что украинская армия во время наступления в Донецкой и Запорожской областях несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами.