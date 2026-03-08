Запланована подія 2

США и ЕС ищут 30 миллиардов евро для покрытия финансового дефицита Украины

ес
ЕС ищет 30 миллиардов евро для Украины из-за дефицита финансирования / Depositphotos

Европейский Союз намерен обратиться к международным партнерам с просьбой о дополнительной финансовой поддержке для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект выводов предстоящего саммита в марте в Брюсселе, лидеры ЕС будут призывать страны G7 помочь закрыть разрыв в размере 30 миллиардов евро.

Эта сумма критически необходима для стабилизации экономики страны на пятом году полномасштабного вторжения.

Ожидается, что этот вопрос также будет обсуждаться, когда министры финансов соберутся в Вашингтоне в апреле на заседание Международного валютного фонда.

Причины задержки помощи

Ранее страны блока согласовали предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро на 2025-2026 годы из-за совместных заимствований. Однако реализация этого плана заблокирована из - за позиции Венгрии .

Будапешт наложил вето на выделение средств в результате спора по транзиту нефти по трубопроводу "Дружба".

Венгерская сторона обвиняет Киев в задержке возобновления поставок после российских авиаударов, в то время как украинская сторона эти обвинения отвергает.

Ситуация становится критической, поскольку первый транш помощи от ЕС должен поступить в начале апреля. Если деньги не будут разблокированы вовремя, Украина рискует остаться без достаточного финансирования.

Поиск альтернативных источников

Из-за внутренних задержек в ЕС Брюссель активизировал переговоры со странами «Группы семи» по предоставлению переходного финансирования.

Ожидается, что этот вопрос станет ключевым в ходе встречи министров финансов в Вашингтоне в рамках заседаний МВФ.

Параллельно с этим финансовое давление усиливается из-за сложностей закупки систем ПВО и другого вооружения, поскольку глобальные запасы оружия испытывают влияние конфликтов в других регионах мира.

Венгрия заблокировала 90 млрд евро кредита для Украины

Ранее о том, что Венгрия заблокировала кредит от ЕС для Украины, написало издание The Financial Times.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Напомним, 24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Автор:
Татьяна Бессараб