- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Поезд Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы
Запущенный "Укрзализныцей" в ноябре 2022 года поезд №351/352 Киев-Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что в список лучших поезд этот маршрут включил международный туристический портал Lonely Planet .
Издание отмечает, что непрерывная работа "Укрзализныци", еще и по графику, стала символом устойчивости во время жестокого российского вторжения, одновременно восстановление маршрута между Киевом и Кишиневом после 24 лет перерыва очень важно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также издание напоминает, что этот маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой.
"Радуемся такому вниманию к нашему поезду и охотно принимаем на борту наших поездов — как украинцев, так и зарубежных друзей", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Отметим, "Укрзализныця" 5 ноября запустила поезд Киев – Кишинев.
Он отправляется из Киева в 17:02 и прибывает в столицу Молдовы в 10:38 на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется в 17:45 и прибывает в Киев в 11:48.