Поезд Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы

Запущенный "Укрзализныцей" в ноябре 2022 года поезд №351/352 Киев-Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в список лучших поезд этот маршрут включил международный туристический портал Lonely Planet .

Издание отмечает, что непрерывная работа "Укрзализныци", еще и по графику, стала символом устойчивости во время жестокого российского вторжения, одновременно восстановление маршрута между Киевом и Кишиневом после 24 лет перерыва очень важно.

Также издание напоминает, что этот маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой.

"Радуемся такому вниманию к нашему поезду и охотно принимаем на борту наших поездов — как украинцев, так и зарубежных друзей", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Отметим, "Укрзализныця" 5 ноября запустила поезд Киев – Кишинев.

Он отправляется из Киева в 17:02 и прибывает в столицу Молдовы в 10:38 на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется в 17:45 и прибывает в Киев в 11:48.