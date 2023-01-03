Поїзд Київ - Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи

Запущений “Укрзалізницею” в листопаді 2022 року поїзд №351/352 Київ — Кишинів потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що до переліку найкращих поїзд цей маршрут включив міжнародний туристичний портал Lonely Planet.

Видання зазначає, що безперервна робота "Укрзалізниці", ще й за графіком, стала символом стійкості під час жорстокого російського вторгнення, водночас відновлення маршруту між Києвом і Кишиневом після 24 років перерви є дуже важливим.

Також видання нагадує, що цей маршрут включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови, звідки можна дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом, який важливий для повернення евакуйованих українців додому.

"Радіємо такій увазі до нашого поїзда і залюбки приймаємо на борту наших поїздів — як українців, так і закордонних друзів", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Зазначимо, АТ "Укрзалізниця" 5 листопада запустила потяг Київ – Кишинів.

Він вирушає з Києва о 17:02 та прибуває до столиці Молдови о 10:38 наступного дня. У зворотньому напрямку поїзд відправляється о 17:45 та прибуває до Києва об 11:48.