Щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки залізницею під час свят “Укрзалізниця” призначає додаткові поїзди на 6-8 січня.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що додатково курсуватиме поїзд 180/179 Київ — Дніпро.

6 та 8 січня він відправиться о 09:53 з Києва, о 18:25 буде у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.

Також на маршрут вийде поїзд 191/192 Київ — Львів.

8 січня він вирушить о 07:44 з Києва і о 15:28 прибуде до Львова. Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

Крім того, пасажири можуть вирушити поїздом 176/175 Київ — Кривий Ріг. 8 січня він відправиться о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Додатково також курсуватиме потяг 104/103 Київ — Харків. 8 січня о 09:40 він вирушить з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

Крім того, "Укрзалізниуя" призначила поїзд 168 Львів — Одеса.

8 січня о 08:50 він відправиться зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

В "Укрзалізниці" нагадали, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку або на сайті компанії.