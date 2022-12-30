"Укрзалізниця" запускає у Львові казковий ретро-поїзд

"Укрзалізниця" підготувала пасажирам ще один сюрприз на новорячні свята і запускає у Львові казковий ретро-поїзд.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що поїзд курсуватиме за маршрутом Львів — Брюховичі — Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня.

Чотири вагони везтиме паротяг Ер № 797-86.

У вказані дні святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 10:00, 12:30 та 15:00.

Тривалість подорожі становить півтори години.

Продаж квитків на подорож ретро-поїздом вже відкрито.

Квитки можна придбати у касах центрального залу Львівського вокзалу та на сайті (за запитом Львів — Львів-Казковий).

Зазначимо, в період святкових вихідних у Києві також курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Компанія запланувала рейси на 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.