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"Укрзалізниця" запускає у Львові казковий ретро-поїзд
"Укрзалізниця" підготувала пасажирам ще один сюрприз на новорячні свята і запускає у Львові казковий ретро-поїзд.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"
Зазначається, що поїзд курсуватиме за маршрутом Львів — Брюховичі — Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня.
Чотири вагони везтиме паротяг Ер № 797-86.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У вказані дні святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 10:00, 12:30 та 15:00.
Тривалість подорожі становить півтори години.
Продаж квитків на подорож ретро-поїздом вже відкрито.
Квитки можна придбати у касах центрального залу Львівського вокзалу та на сайті (за запитом Львів — Львів-Казковий).
Зазначимо, в період святкових вихідних у Києві також курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Компанія запланувала рейси на 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.