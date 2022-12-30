"Укрзализныця" запускает во Львове сказочный ретро-поезд

"Укрзализныця" подготовила пассажирам еще один сюрприз на новогодние праздники и запускает во Львове сказочный ретро-поезд.

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Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци"

Отмечается, что поезд будет курсировать по маршруту Львов – Брюховичи – Львов 31 декабря и 1, 7, 8, 14, 15 января.

Четыре вагона будет везти паровоз Эр №797-86.

В указанные дни праздничный поезд отправится в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 10:00, 12:30 и 15:00.

Продолжительность поездки составляет полтора часа.

Продажа билетов на путешествие ретро-поездом уже открыта.

Билеты можно приобрести в кассах центрального зала Львовского вокзала и на сайте (по запросу Львов - Львов-Сказочный).

Отметим, что в период праздничных выходных в Киеве также будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Компания запланировала рейсы на 31 декабря, 1, 7 и 8 января.