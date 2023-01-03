Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки по железной дороге во время праздников "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на 6-8 января.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что дополнительно будет курсировать поезд 180/179 Киев-Днепр.

6 и 8 января он отправится в 09:53 из Киева, в 18:25 будет в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.

Также на маршрут выйдет поезд 191/192 Киев – Львов.

8 января он отправится в 07:44 из Киева и в 15:28 прибудет во Львов. Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.

Кроме того, пассажиры могут отправиться на поезде 176/175 Киев — Кривой Рог. 8 января он отправится в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.

Дополнительно также будет курсировать поезд 104/103 Киев - Харьков. 8 января в 09:40 он отправится из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.

Кроме того, "Укрзализныуя" назначила поезд 168 Львов - Одесса.

8 января в 08:50 он отправится из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

В "Укрзализныце" напомнили, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745.

Билеты уже доступны для покупки в приложении или на сайте компании.