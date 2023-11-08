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Какие бизнесы смогут первыми воспользоваться услугой "е-Підприємець"? В Минцифры ответили
Проект "е-Підприємець" объединит 12 услуг для бизнеса в одну онлайн-форму. Однако сначала им смогут воспользоваться представители всего нескольких видов деятельности.
Об этом сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, речь идет, в частности, о деятельности:
- салонов красоты;
- кафе;
- точек продаж.
Предполагается, что помимо открытия бизнеса, за несколько кликов предоставляется доступ к другим необходимым для масштабирования сервисам. Например, можно получить необходимые разрешения для кафе и подать декларацию на портале "Дія".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Услугой смогут воспользоваться не только новые ФЛП, но и действующие бизнесы для открытия новых заведений.
е-Підприємець: что это
Кабинет министров Украины 7 ноября решил перевести экспериментальный проект "е-Підприємець" на постоянную основу. Он предполагает, что с помощью нескольких кликов на портале "Дія" можно будет получить 12 услуг:
- госрегистрация физлица-предпринимателя;
- госрегистрация изменений в сведения о ФЛП в реестре;
- представление сообщения об использовании или об отказе от использования единого счета;
- регистрация плательщиком единого налога;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- регистрация регистратора расчетных операций и программного РРО, а также поиск фискального чека;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по пожарной безопасности;
- представление информации о спросе на рабочую силу, то есть вакансиях;
- госрегистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- выдача разрешения на работы повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда;
- открытие банковского счета.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это должно убрать бюрократию, сэкономить время людей, желающих начать собственное дело, и оптимизировать процесс предоставления публичных услуг.
Источник фото: ua.depositphotos.com