Які бізнеси зможуть першими скористатися послугою "е-Підприємець"? У Мінцифри дали відповідь

Проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Однак спершу ним зможуть скористатися представники лише кількох видів діяльності.

Про це повідомив міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, йдеться, зокрема, про діяльність:

салонів краси;

кафе;

точок продажу.

Передбачається, що крім відкриття бізнесу, за кілька кліків надається доступ до інших необхідних для масштабування сервісів. Наприклад, можна отримати необхідні дозволи для кавʼярні й подати декларацію на порталі "Дія".

Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси для відкриття нових закладів.

е-Підприємець: що це

Кабінет міністрів України 7 листопада вирішив перевести експериментальний проєкт "е-Підприємець" на постійну основу. Він передбачає, що за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" можна буде отримати 12 послуг:

держреєстрація фізособи-підприємця;

держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;

подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

реєстрація платником єдиного податку;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;

подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;

держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

відкриття банківського рахунка.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, це має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.

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