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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Які бізнеси зможуть першими скористатися послугою "е-Підприємець"? У Мінцифри дали відповідь

Документи, калькулятор
Бізнес. Фото: Depositphotos

Проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Однак спершу ним зможуть скористатися представники лише кількох видів діяльності. 

Про це повідомив міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, йдеться, зокрема, про діяльність: 

  • салонів краси;
  • кафе;
  • точок продажу.

Передбачається, що крім відкриття бізнесу, за кілька кліків надається доступ до інших необхідних для масштабування сервісів. Наприклад, можна отримати необхідні дозволи для кавʼярні й подати декларацію на порталі "Дія". 

Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси для відкриття нових закладів.

е-Підприємець: що це

Кабінет міністрів України 7 листопада вирішив перевести експериментальний проєкт "е-Підприємець" на постійну основу. Він передбачає, що за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" можна буде отримати 12 послуг:

  • держреєстрація фізособи-підприємця;
  • держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;
  • подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;
  • реєстрація платником єдиного податку;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;
  • подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;
  • держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
  • видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
  • відкриття банківського рахунка.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, це має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко