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Які бізнеси зможуть першими скористатися послугою "е-Підприємець"? У Мінцифри дали відповідь
Проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Однак спершу ним зможуть скористатися представники лише кількох видів діяльності.
Про це повідомив міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, йдеться, зокрема, про діяльність:
- салонів краси;
- кафе;
- точок продажу.
Передбачається, що крім відкриття бізнесу, за кілька кліків надається доступ до інших необхідних для масштабування сервісів. Наприклад, можна отримати необхідні дозволи для кавʼярні й подати декларацію на порталі "Дія".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси для відкриття нових закладів.
е-Підприємець: що це
Кабінет міністрів України 7 листопада вирішив перевести експериментальний проєкт "е-Підприємець" на постійну основу. Він передбачає, що за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" можна буде отримати 12 послуг:
- держреєстрація фізособи-підприємця;
- держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;
- подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;
- реєстрація платником єдиного податку;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;
- подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;
- держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- відкриття банківського рахунка.
За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, це має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.
Джерело фото: ua.depositphotos.com