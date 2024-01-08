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Бізнес
Дата публікації

У яких галузях відкрилось найбільше нових бізнесів в Україні у 2023 році

бізнес
Понад 300 тисяч нових ФОП відкрилося у 2023 році. Фото: Depositphotos

Понад 300 тисяч реєстрацій нових ФОП та 37 тисяч нових компаній було зафіксовано в Україні за 2023 рік. Найпопулярнішими сферами стали роздрібна та оптова торгівля, ІТ та надання індивідуальних послуг.

Про це повідомляє "Опендатабот".

304 048 нових ФОП

За даними аналітиків, 304 048 нових реєстрацій ФОП було зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2023 року. Кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.

Фото 2 — У яких галузях відкрилось найбільше нових бізнесів в Україні у 2023 році

Найпопулярнішими серед нових ФОП у 2023 були такі сфери, як:

  • Роздрібна торгівля
  • ІТ
  • Надання інших індивідуальних послуг
  • Оптова торгівля
  • Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Фото 3 — У яких галузях відкрилось найбільше нових бізнесів в Україні у 2023 році

"Серед нових ФОП, які надають індивідуальні послуги, найбільш запитаними були перукарні та салони краси — 18 059 нових бізнесів", - підкреслили в "Опендатабот".

Як зауважують аналітики, Київ виявився лідером за кількістю нових реєстрацій ФОП — 14.18% нових справ. Дніпропетровська (8.97%) та Львівська області (7.73%) посідають друге і третє місця за кількістю нових підприємців.

Фото 4 — У яких галузях відкрилось найбільше нових бізнесів в Україні у 2023 році

Скільки нових компаній відкрилось за неповний 2023 рік

Як підкреслюють в "Опендатабот", на відміну від ФОП, нові компанії відкриваються не так часто та ще не сягли показників до початку повномасштабного вторгнення.

"37 297 нових компаній було відкрито за 2023 рік. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів", - зауважують аналітики.

Фото 5 — У яких галузях відкрилось найбільше нових бізнесів в Україні у 2023 році

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

Фото 6 — У яких галузях відкрилось найбільше нових бізнесів в Україні у 2023 році

Як й у випадку з відкриттями ФОП, найбільше нових компаній реєстрували у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. На ці три регіони припадає майже половина реєстрацій нових справ.

Фото 7 — У яких галузях відкрилось найбільше нових бізнесів в Україні у 2023 році

Зауважимо, 6 482 компанії почали процес закриття за період з березня 2022 року по листопад 2023 року. Цьогоріч, в середньому, на місяць припиняє роботу 479 бізнесів. Це майже утричі менше, аніж за відповідний період 2021: тоді на місяць закривалось 1290 компаній.

Також з початку повномасштабної війни 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько