В каких отраслях открылось больше всего новых бизнесов в Украине в 2023 году

Более 300 тысяч регистраций новых ФЛП и 37 тысяч новых компаний было зафиксировано в Украине за 2023 год. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, ИТ и индивидуальные услуги.

Об этом сообщает "Опендатабот".

304 048 новых ФЛП

По данным аналитиков, 304 048 новых регистраций ФЛП было зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2023 года. Количество новых бизнесов превысило показатели 2021 года на 7%.

Самыми популярными среди новых ФЛП в 2023 были такие сферы, как:

Розничная торговля

ИТ

Предоставление других индивидуальных услуг

Оптовая торговля

Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

"Среди новых ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее запрошенными были парикмахерские и салоны красоты - 18 059 новых бизнесов", - подчеркнули в "Опендатабот".

Как отмечают аналитики, Киев оказался лидером по количеству новых регистраций ФЛП – 14.18% новых бизнесов. Днепропетровская (8,97%) и Львовская области (7,73%) занимают второе и третье места по количеству новых предпринимателей.

Сколько новых компаний открылось за неполный 2023 год

Как подчеркивают в "Опендатаботе", в отличие от ФЛП, новые компании открываются не так часто и еще не достигли показателей до начала полномасштабного вторжения.

"37 297 новых компаний было открыто за 2023 год. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56 267 новых бизнесов", – отмечают аналитики.

Самыми популярными сферами новых компаний стали оптовая торговля, деятельность общественных организаций и предоставление социальной помощи.

Как и в случае с открытиями ФЛП, больше новых компаний регистрировали в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. На эти три региона приходится около половины регистраций новых дел.

Заметим, 6482 компании начали процесс закрытия за период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года. В этом году в среднем в месяц прекращает работу 479 бизнесов. Это почти в три раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года: тогда в месяц закрывалось 1290 компаний.

Также с начала полномасштабной войны 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

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